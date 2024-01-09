В ВР объяснили, почему военные иногда вынуждены сами себя обеспечивать

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Случаи, когда военные вынуждены сами себя снабжать, были характерны для начала войны. Сейчас государство ежедневно выделяет на сектор обороны 5 млрд. гривен и старается покрывать потребности защитников.

Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в интервью РБК-Украина.

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Завитневич заявил, что случаи, когда военные обеспечивали себя самостоятельно, были характерны для первых месяцев войны, поскольку войско ежедневно росло на тысячи человек. По его словам, запасы, которые в то время были у Минобороны, не могли покрыть все потребности добровольцев.

"Те, запасы, которые были на тот момент в МО, не могли покрыть все потребности добровольцев. Большую помощь оказывали волонтеры — пользуясь случаем, хочу еще раз их за это поблагодарить. По поводу нареканий на отсутствие прицелов, винтовок, бронежилетов, аптечек такой информацией не владею, хотя ежемесячно посещаю боевые подразделения Сил обороны", — говорится в сообщении.

Чиновник также отметил, что такие случаи могли быть вызовами коррупционными закупками разоблаченных бывших чиновников Министерства обороны, ведь есть люди, подозреваемые в закупке некачественных бронежилетов и турникетов для украинских военных.

Завтиневич подчеркнул, что сегодня государство ежедневно выделяет на сектор обороны 5 млрд. гривен, а нормы обеспечения вещевым и другим имуществом регламентируются соответствующими приказами. Поэтому подобных случаев возникать не должно, ведь они постоянно корректируются с учетом пожеланий защитников и защитниц, анализа уровня устойчивости того или иного образца к износу, временных параметров замены.

"Однако, если все же возникают проблемы в том или ином вопросе, военнослужащий может лично или через родных и близких обращаться на горячие линии ведомств: Минобороны, Командование сил территориальной обороны, правительственная горячая линия, а также Уполномоченный ВРУ по правам человека и т.д.", — подчеркнул он.

Напомним, Александр Завитневич также отметил, что хватание мужчин работниками ТЦК и СП прямо посреди улицы является нарушением законов, каждый из них нуждается в расследовании и соответствующем реагировании.