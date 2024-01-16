У Воронежі показали наслідки "успішної" роботи російської ППО

Пошкоджена будівля у Воронежі. Фото: росЗМІ

У Воронежі показали кадри наслідків нібито "успішної роботи ППО", яка відбувалася цієї ночі. У місті чулися вибухи і було запроваджено надзвичайний стан.

Про це повідомляють російські пабліки.

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У Воронежі було гучно

У російському Воронежі можна побачити пошкоджені будівлі. У місті ввели режим надзвичайного стану. Місцева влада заявила про пошкодження щонайменше трьох багатоповерхових будинків.

Тим часом у Міноборони РФ поспішили оголосити про 5 "знищених" і 3 "перехоплених" БпЛА над містом.

Раніше ми розповідали, що у російському місті Курськ цієї ночі було гучно. Місцева влада запевняє, що вибухи пов'язані з роботою підрозділів протиповітряної оборони.

Нагадуємо, що головне управління розвідки Міністерства оборони України провело чергову спецоперацію 6 січня, спрямовану на ослаблення Росії. У Бєлгородській області було знищено два комплекси "Панцирь-С1".