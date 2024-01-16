У Воронежі показали наслідки "успішної" роботи російської ППО
У Воронежі показали кадри наслідків нібито "успішної роботи ППО", яка відбувалася цієї ночі. У місті чулися вибухи і було запроваджено надзвичайний стан.
Про це повідомляють російські пабліки.
У Воронежі було гучно
У російському Воронежі можна побачити пошкоджені будівлі. У місті ввели режим надзвичайного стану. Місцева влада заявила про пошкодження щонайменше трьох багатоповерхових будинків.
Тим часом у Міноборони РФ поспішили оголосити про 5 "знищених" і 3 "перехоплених" БпЛА над містом.
Раніше ми розповідали, що у російському місті Курськ цієї ночі було гучно. Місцева влада запевняє, що вибухи пов'язані з роботою підрозділів протиповітряної оборони.
Нагадуємо, що головне управління розвідки Міністерства оборони України провело чергову спецоперацію 6 січня, спрямовану на ослаблення Росії. У Бєлгородській області було знищено два комплекси "Панцирь-С1".
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