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В Воронеже показали последствия "успешной" работы российской ПВО

16 января 2024 11:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Воронеже показали последствия "успешной" работы российской ПВО
Повреждено здание в Воронеже. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Воронеже показали кадры последствий якобы "успешной работы ПВО", которая происходила в эту ночь. В городе слышались взрывы и было введено чрезвычайное положение.

Об этом сообщают российские паблики.

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В русском Воронеже можно увидеть поврежденные здания. В городе был введен режим чрезвычайного положения. Местные власти заявили о повреждении по меньшей мере трех многоэтажных домов.

Тем временем в Минобороны РФ поспешили объявить о 5 "уничтоженных" и 3 "перехваченных" БпЛА над городом.

Ранее мы рассказывали, что в российском городе Курск в эту ночь было громко. Местные власти уверяют, что взрывы связаны с работой подразделений противовоздушной обороны.

Напомним, что главное управление разведки Министерства обороны Украины провело очередную спецоперацию 6 января, направленную на ослабление России. В Белгородской области было уничтожено два комплекса "Панцирь-С1".

война
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