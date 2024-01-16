В Воронеже показали последствия "успешной" работы российской ПВО

Повреждено здание в Воронеже. Фото: росСМИ

В Воронеже показали кадры последствий якобы "успешной работы ПВО", которая происходила в эту ночь. В городе слышались взрывы и было введено чрезвычайное положение.

Об этом сообщают российские паблики.

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В русском Воронеже можно увидеть поврежденные здания. В городе был введен режим чрезвычайного положения. Местные власти заявили о повреждении по меньшей мере трех многоэтажных домов.

Тем временем в Минобороны РФ поспешили объявить о 5 "уничтоженных" и 3 "перехваченных" БпЛА над городом.

Ранее мы рассказывали, что в российском городе Курск в эту ночь было громко. Местные власти уверяют, что взрывы связаны с работой подразделений противовоздушной обороны.

Напомним, что главное управление разведки Министерства обороны Украины провело очередную спецоперацию 6 января, направленную на ослабление России. В Белгородской области было уничтожено два комплекса "Панцирь-С1".