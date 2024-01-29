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У війську критично не вистачає кадрів — експерт назвав методи вирішення проблеми

29 січня 2024 21:09
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Козюк Тетяна
редактор
У війську критично не вистачає кадрів — експерт назвав методи вирішення проблеми
Військові ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В ідеалі мобілізація до лав ЗСУ мала розпочатися ще декілька років тому. Нині вже практично рік у війську існує гострий дефіцит кадрів й ситуацію потрібно виправляти у декілька етапів. 

Таку думку висловив військовий, генерал-лейтенант Ігор Романенко в ефірі Новини.LIVE.

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Дефіцит кадрів у війську

За словами Романенка, якщо говорити з зовнішньо-політичної точки зору, то наразі в РФ Володимир Путін використовує майбутні вибори у країні проти союзників України. Це, своєю чергою, значно сповільнює темпи надання нам військової допомоги. 

Що стосується внутрішнього фактору, у зв'язку з тим, що мобілізація не почалась вчасно, вже як рік у війську існує гострий дефіцит кадрів. Тих, хто безпосередньо перебуває на фронті, немає ким замінити. 

Цю ситуацію необхідно виправляти у найближчі терміни у декілька етапів:

  • перший етап — це доукомплектування війська через втрати;
  • другий етап — потрібно окремо формувати бригади, що будуть виконувати завдання з деокупації територій України.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що наразі економія боєприпасів на передовій і справді доволі жорстка, також є невелика проблематика з ЗРК.

Також Володимир Зеленський заявив, що якщо США буде затягувати процеси щодо підтримки України — це матиме вплив на об’єднану Європу, що потягне за собою не дуже хороші наслідки. Сама Європа не зможе заповнити таку прогалину та забезпечувати Україну всім необхідним.  

війна
ЗСУ
військові навчання
військові
війна в Україні

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