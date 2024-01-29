У війську критично не вистачає кадрів — експерт назвав методи вирішення проблеми
В ідеалі мобілізація до лав ЗСУ мала розпочатися ще декілька років тому. Нині вже практично рік у війську існує гострий дефіцит кадрів й ситуацію потрібно виправляти у декілька етапів.
Таку думку висловив військовий, генерал-лейтенант Ігор Романенко в ефірі Новини.LIVE.
Дефіцит кадрів у війську
За словами Романенка, якщо говорити з зовнішньо-політичної точки зору, то наразі в РФ Володимир Путін використовує майбутні вибори у країні проти союзників України. Це, своєю чергою, значно сповільнює темпи надання нам військової допомоги.
Що стосується внутрішнього фактору, у зв'язку з тим, що мобілізація не почалась вчасно, вже як рік у війську існує гострий дефіцит кадрів. Тих, хто безпосередньо перебуває на фронті, немає ким замінити.
Цю ситуацію необхідно виправляти у найближчі терміни у декілька етапів:
- перший етап — це доукомплектування війська через втрати;
- другий етап — потрібно окремо формувати бригади, що будуть виконувати завдання з деокупації територій України.
Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що наразі економія боєприпасів на передовій і справді доволі жорстка, також є невелика проблематика з ЗРК.
Також Володимир Зеленський заявив, що якщо США буде затягувати процеси щодо підтримки України — це матиме вплив на об’єднану Європу, що потягне за собою не дуже хороші наслідки. Сама Європа не зможе заповнити таку прогалину та забезпечувати Україну всім необхідним.
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