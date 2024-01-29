В армии критически не хватает кадров — эксперт назвал методы решения проблемы

Военные ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

В идеале мобилизация в ряды ВСУ должна была начаться еще несколько лет назад. Уже практически год в армии существует острый дефицит кадров и ситуацию нужно исправлять в несколько этапов.

Такое мнение высказал военный генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире Новини.LIVE.

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Дефицит кадров в армии

По словам Романенко, если говорить с внешнеполитической точки зрения, то в РФ Владимир Путин использует предстоящие выборы в стране против союзников Украины. Это в свою очередь значительно замедляет темпы оказания нам военной помощи.

Что касается внутреннего фактора, в связи с тем, что мобилизация не началась вовремя, уже год в армии существует острый дефицит кадров. Тех, кто непосредственно находится на фронте, не кем заменить.

Эту ситуацию необходимо исправлять в ближайшие сроки в несколько этапов:

первый этап — это доукомплектование войска из-за потерь;

второй этап — нужно отдельно формировать бригады, выполняющие задачи по деоккупации территорий Украины.

Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что сейчас экономия боеприпасов на передовой действительно жесткая, также есть небольшая проблематика с ЗРК.

Также Владимир Зеленский заявил, что если США будет затягивать процессы поддержки Украины — это будет иметь влияние на объединенную Европу, что повлечет за собой не очень хорошие последствия. Сама Европа не сможет восполнить такой пробел и обеспечивать Украину всем необходимым.