В Великобритании показали, как учатся украинские бойцы

Украинский военный на учениях в Великобритании. Фото: twitter.com/DefenceHQ

В Великобритании показали, как проходят военные учения украинских защитников. Речь идет о подготовке в рамках операции Interflex, в которой принимают участие более 10 стран.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

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"Стрельба и обращение с оружием являются одними из ключевых навыков, которым учат во время операции Interflex. Во время пятинедельной интенсивной подготовки пехотных войск украинские военные учатся у военных инструкторов из Великобритании и 10 стран-партнеров", — говорится в сообщении.

Украинский военный на учениях в Великобритании. Фото: twitter.com/DefenceHQ

Украинский военный на учениях в Великобритании. Фото: twitter.com/DefenceHQ

Известно, что операция Interflex — это инициатива для тренировки украинских бойцов в соответствии со стандартами Вооруженных сил Британии. Программа внедрена Соединенным Королевством вместе со странами-участницами Объединенного экспедиционного корпуса и другими партнерами. Финансирование учений осуществляется на фоне всеобщей поддержки Украины.

Скриншот сообщения со страницы Минобороны Великобритании в соцсети Х

Какие еще страны учат украинских военных

Напомним, что за период с февраля по октябрь 2023 года инструкторы Канады подготовили 190 украинских танкистов для работы с Leopard. Учения проходили в Польше.

Также мы писали, что канадские военные проводят учения для украинских военных медиков, фокусируясь на получении навыков выживания в боевых условиях. Это стало возможным в рамках миссии UNIFIER.

Добавим, что Румыния стала десятым государством, присоединившимся к многонациональной операции Interflex. Она тоже будет учить украинских бойцов. В Генштабе ВСУ сообщили, что уже 30 тысяч украинских военных прошли подготовку по этой программе.