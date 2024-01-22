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У терористичній "ЛНР" перевірятимуть керівників навчальних закладів на "ідейність"

22 січня 2024 12:53
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У терористичній "ЛНР" перевірятимуть керівників навчальних закладів на "ідейність"
Зруйнована школа в Горлівці Донецької області. Фото: AP Photo
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У так званій "Луганській народній республіці" окупанти хочуть перевіряти керівників навчальних закладів на ідейність. Крім того, по навчальних закладах розповсюджено наказ стосовно вилучення з бібліотек усієї літератури, виданої українською мовою.

Про це повідомив начальник Луганської військової адміністрації Артем Лисогор

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Окупанти перевірятимуть керівників навчальних закладів в "ЛНР"

Лисогор розповів, що окупаційне Міносвіти вимагає від керівників навчальних організацій надати списки діючих співробітників, які почали там працювати ще до 21 лютого 2014 року. Їх перевірятимуть на "ідейність". Відповідні перевірки проводитимуть згідно з наказом ФСБ.

"Крім того, по навчальних закладах розповсюджено наказ стосовно вилучення з бібліотек усієї літератури, виданої українською мовою. Як художньої, якщо така ще залишилися, так і наукової — зокрема, методичних видань і посібників, розроблених і виданих безпосередньо цими закладами", — йдеться у повідомленні. 

Яка ситуація на Луганщині

За словами начальника ОВА, з самого ранку  росіяни постійно штурмують позиції поблизу Макіївки. По селу загарбники завдали авіаційного, а також чисельних артилерійських ударів. Така ж ситуація в Невському.

"Наслідки руйнувань уточнюватимуться при сприятливій безпековій ситуації. Ще шість атак відбито в Білогорівці. По цьому населеному пункту і по Кармазинівці противником відкривався прицільний вогонь. По Серебрянському лісу окупанти били з авіації", — каже Лисогор. 

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Допис Артема Лисогора в Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Мелітополі окупанти заборонили дітям ходити до школи та дитсадочки, якщо їхні батьки не мають російських паспортів. 

Також ми писали, що в тимчасово окупованому Мелітополі росіяни вигадали новий пропагандистський урок для школярів. Учні вивчають новий предмет під назвою "Сто дат Російської ідентичності".

ЛНР
вчителі
школи
діти
окупанти
війна в Україні

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