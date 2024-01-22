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В террористической "ЛНР" будут проверять руководителей учебных заведений на "идейность"

22 января 2024 12:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В террористической "ЛНР" будут проверять руководителей учебных заведений на "идейность"
Разрушенная школа в Горловке Донецкой области. Фото: AP Photo
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В так называемой "Луганской народной республике" оккупанты хотят проверять руководителей учебных заведений на "идейность". Кроме того, по учебным заведениям распространен приказ об изъятии из библиотек всей литературы, изданной на украинском языке.

Об этом сообщил начальник Луганской военной администрации Артем Лысогор.

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Оккупанты будут проверять руководителей учебных заведений в "ЛНР"

Лысогор рассказал, что оккупационное Минобразования требует от руководителей учебных организаций предоставить списки действующих сотрудников, начавших там работать еще до 21 февраля 2014 года. Их будут проверять на "идейность". Соответствующие проверки будут производиться согласно приказу ФСБ.

"Кроме того, по учебным заведениям распространен приказ об изъятии из библиотек всей литературы, изданной на украинском языке. Как художественного, если такового еще осталось, так и научного — в частности, методических изданий и пособий, разработанных и изданных непосредственно этими заведениями", — говорится в сообщении.

Какая ситуация в Луганской области

По словам начальника ОВА, с самого утра россияне постоянно штурмуют позиции вблизи Макеевки. По селу захватчики нанесли авиационный, а также многочисленные артиллерийские удары. Такая же ситуация в Невском.

"Последствия разрушений будут уточняться при благоприятной ситуации безопасности. Еще шесть атак отбиты в Белогоровке. По этому населенному пункту и по Кармазиновке противником открывался прицельный огонь. По Серебрянскому лесу оккупанты били из авиации", — говорит Лысогор.

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Сообщение Артема Лысогора в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, в Мелитополе оккупанты запретили детям ходить в школу и детсады, если у их родителей нет российских паспортов.

Также мы писали, что во временно оккупированном Мелитополе россияне придумали новый пропагандистский урок для школьников. Учащиеся изучают новый предмет под названием "Сто дат российской идентичности".

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