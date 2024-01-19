У Telegram зʼявилися нові функції — що відомо
У Telegram з'явилося чергові оновлення месенджера. Вони доступні як для premium-підписників, так і звичайних користувачів.
Про це повідомляють користувачі Telegram.
Нові функції у Telegram
Відтепер у власників premium-підписки з'явилася можливість обмежити отримання особистих повідомлень до варіантів: "Всі користувачі" або "Контакти та рremium-користувачі".
Також усі користувачі зможуть побачити час прочитання власних повідомлень в особистих чатах, а рremium-підписники зможуть приховати цю інформацію від своїх співрозмовників.
Крім того, рremium-передплатники, які приховали інформацію про свою активність, зможуть бачити онлайн-статус та час останнього відвідування всіх користувачів, які не приховали ці дані.
Нагадаємо, нещодавно у Telegram зʼявилася нова функція. Вона полягає в тому, що голосові повідомлення видаляються після прослуховування.
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