У Telegram зʼявилися нові функції — що відомо

Багатоплатформовий месенджер Telegram. Фото: picture-alliance/dpa/A. Shcherbak

У Telegram з'явилося чергові оновлення месенджера. Вони доступні як для premium-підписників, так і звичайних користувачів.

Про це повідомляють користувачі Telegram.

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Відтепер у власників premium-підписки з'явилася можливість обмежити отримання особистих повідомлень до варіантів: "Всі користувачі" або "Контакти та рremium-користувачі".

Також усі користувачі зможуть побачити час прочитання власних повідомлень в особистих чатах, а рremium-підписники зможуть приховати цю інформацію від своїх співрозмовників.

Крім того, рremium-передплатники, які приховали інформацію про свою активність, зможуть бачити онлайн-статус та час останнього відвідування всіх користувачів, які не приховали ці дані.

Нагадаємо, нещодавно у Telegram зʼявилася нова функція. Вона полягає в тому, що голосові повідомлення видаляються після прослуховування.