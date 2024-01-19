В Telegram появились новые функции – что известно

Многоплатформенный мессенджер Telegram. Фото: picture-aliance/dpa/A. Шчербак

В Telegram появились очередные обновления мессенджера. Они доступны как для premium-подписчиков, так и обычных пользователей.

Об этом сообщают пользователи Telegram.

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Теперь у владельцев premium-подписки появилась возможность ограничить получение личных сообщений до вариантов: "Все пользователи" или "Контакты и рremium-пользователи".

Также все пользователи смогут увидеть время прочтения собственных сообщений в личных чатах, а рremium-подписчики смогут скрыть эту информацию от своих собеседников.

Кроме того, рremium-подписчики, скрывшие информацию о своей активности, смогут видеть онлайн-статус и время последнего посещения всех пользователей, не скрывших эти данные.

Напомним, недавно в Telegram появилась новая функция. Она состоит в том, что голосовые сообщения удаляются после прослушивания.