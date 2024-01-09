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В СтратКоме показали невероятные кадры тренировок украинских бойцов с огнеметами

9 января 2024 17:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В СтратКоме показали невероятные кадры тренировок украинских бойцов с огнеметами
Тренировка военных. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Украинские военные продолжают учиться военному делу и правильному использованию оружия на фронте. В частности, 143-й объединенный учебно-тренировочный центр "Подилля" проводит обучение для бойцов ВСУ, как применять огнемет в бою.

Об этом сообщает СтраКом ВСУ.

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Тренировки украинских воинов с огнеметами

По данным СтратКома, сейчас для своих военных 143-й объединенный центр "Подилля" осуществляет тренировки по использованию огнеметов. Как пишут в ведомстве, огнемет является мощным оружием и удобным в использовании бойцами на фронте.

"Эффективное его применение во время штурмовых действий достигается тренировкой, которую для своих бойцов проводит, в частности, и 143-й объединенный учебно-тренировочный центр "Подилля", — указали в СтратКом.

Тренировки военных
Тренировка военных. Фото: скриншот с видео СтратКом

Напомним, Норвегия отправит два истребителя F-16 в Данию. Таким образом, эта страна хочет внести свой вклад в обучение украинских пилотов по использованию самолетов американского производства.

Добавим, боец противотанкового подразделения 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожил четыре боевых бронированных машины. Таким образом, он сорвал попытку штурма со стороны российких захватчиков.

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