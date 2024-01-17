В США прокомментировали задержку помощи Украине

Спецпредставитель США Пенни Прицкер. Фото: Суспільне

Спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер прокомментировала задержку помощи. Соединенные Штаты осознают вызовы, связанные с этим вопросом.

Об этом Прицкер заявила в интервью Суспільному.

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Задержка помощи Украине от США

"Срочность понятна. Это послание, которое звучит не только от ваших президента и правительства. Я тоже говорила об этом обеим палатам Конгресса, приводила аргументы и по военной поддержке, и по экономической", — отметила она.

По ее словам, отличным примером является успех Украины в экспорте зерна по Черному морю — с августа 2023 года удалось транспортировать около 16 млн тонн зерна на около 600 судах. В декабре было отгружено больше зерна, чем когда было начато "зерновое соглашение".

"Когда рассказываешь такие истории членам Конгресса, они понимают, что инвестируют в место, имеющее возможности и потенциал", — подчеркнула Прицкер.

Она заверила, что в Конгрессе США понимают, что Украина борется не только за собственную безопасность, но и за европейскую и американскую, поэтому эти аргументы убедительны для законодателей.

"Наши парламентские процессы могут быть порой беспорядочными, но здесь речь идет о безотлагательных вопросах и все хорошо осознают вызовы", — отметила спецпредставитель.

Напомним, что 14 января в Конгрессе США достигли договоренности лидеры Палаты представителей и Сената о новом проекте временного финансирования правительства. Федеральные учреждения получат его в начале марта.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставительницей Соединенных Штатов Америки по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер 12 января. По его словам, такой визит является "мощным сигналом крепкой поддержки нашего государства".