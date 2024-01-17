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У Росії заплутались, що збиває їхня ППО над Бєлгородською областю

17 січня 2024 08:06
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У Росії заплутались, що збиває їхня ППО над Бєлгородською областю
Слід від диму в небі. Фото: Tg/Реальная война
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російське керівництво не дійшли спільної згоди щодо того, які уявні повітряні цілі начебто атакують Бєлгородську область. Так, губернатор області та Міноборони РФ далі різну інформацію щодо обʼєктів, які були нібито збиті.

Про це свідчать дані губернатора Бєлгородської області В'ячеслав Гладков та Міноборони РФ. 

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Сьогодні зранку Гладков заявив, що над Бєлгородом та Бєлгородським районом працювала російська ППО і нібито збила сім безпілотників. 

"За попередніми даними, постраждалих немає. У Бєлгородському районі пошкоджено скління у кількох житлових будинках, усі оперативні служби виїхали на місце. Інформація щодо пошкоджень уточнюється", — йдеться у його повідомленні. 

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Водночас у Міністерстві оборони Росії заявили, що вночі 17 січня над областю начебто збили вже сім ракет реактивної системи залпового вогню "Вільха" та чотири БпЛА.

А ще вони вигадали, що сьогодні вранці "було припинено чергову спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір" та БпЛА літакового типу". 

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Нагадуємо, що головне управління розвідки Міністерства оборони України провело чергову спецоперацію 6 січня, спрямовану на ослаблення Росії. У Бєлгородській області було знищено два комплекси "Панцирь-С1".

війна
ракета
Бєлгородська область
Росія
безпілотник

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