В России запутались, что сбивает их ПВО над Белгородской областью

След от дыма в небе. Фото: Tg/Реальная война

Российское руководство не пришло к общему согласию относительно того, какие воображаемые воздушные цели вроде бы атакуют Белгородскую область. Так, губернатор области и Минобороны РФ далее разную информацию относительно якобы сбитых объектов.

Об этом свидетельствуют данные губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков и Минобороны РФ.

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Сегодня утром Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом работала российская ПВО и якобы сбила семь беспилотников.

"По предварительным данным, пострадавших нет. В Белгородском районе повреждено остекление в нескольких жилых домах, все оперативные службы выехали на место. Информация о повреждениях уточняется", — говорится в сообщении.

В то же время в Министерстве обороны России заявили, что ночью 17 января над областью вроде бы сбили уже семь ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" и четыре БпЛА.

А еще они придумали, что сегодня утром "была пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и БпЛА самолетного типа".

Напомним, Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело очередную спецоперацию 6 января, направленную на ослабление России. В Белгородской области было уничтожено два комплекса "Панцирь-С1".