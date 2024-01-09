В новом законопроекте о мобилизации обнаружили недостатки — о чем идет речь

Пленарное заседание Верховной Рады за 21.12.2023. Фото: скриншот с YouTube

В новом законопроекте о мобилизации, который правительство представило в конце прошлого года, обнаружили коррупционные риски. Следует понимать, о каких именно рисках идет речь и кто может нажиться на этом в том случае, если документ останется в таком виде.

Об этом сообщает глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Украины Анастасия Радина на своей странице в Facebook.

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Глава комитета утверждает, что процесс мобилизации в Украине должен быть "справедливым, предсказуемым и без коррупционных дыр". В частности, Анастасия Радина указала, какие пункты в законопроекте о мобилизации следует изменить, чтобы не привести к коррупционным рискам.

Ответственность местных властей за прибытие военнообязанных в ТЦК

По словам Радиной, не нужно заставлять местные власти отвечать за прибытие мужчин в военкоматы. Она говорит, что принудительное прибытие военнообязанных мужчин в ТЦК может спровоцировать полный беспредел в стране.

Сроки и условия внесения мужчин в реестр должников

Также глава комитета отмечает, что необходимо определить сроки и условия внесения мужчин в реестр должников с возможностью ограничивать права на пользование имуществом. По словам Анастасии Радиной, в ТЦК не имеют права вносить мужчину в реестр на следующий день после того, как он не явился.

Право комиссий предоставлять отсрочку от службы

Кроме того, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики советует забрать право у районных, городских или комиссий высшего уровня предоставлять отсрочки от прохождения военной службы.

"Вопросов, нуждающихся в тщательной доработке, в законопроекте гораздо больше. В первую очередь — по преодолению коррупции в ВЛК и МСЭК. Доработать нужно и процедуры подтверждения других обстоятельств, которые являются основаниями для отсрочки от мобилизации. Подробное заключение антикоррупционной экспертизы в законопроект по мобилизации будет обнародован на сайте ВРУ", — также добавляет глава комитета Анастасия Радина.

Глава антикоррупционного комитета Анастасия Радина касательно законопроекта о мобилизации. Фото: скриншот с Facebook

Напомним, мы писали о том, что в Верховной Раде Украины объяснили, почему ТЦК забирают людей прямо посреди улицы.

Ранее мы рассказывали о том, что офицер "Азова" объяснил, как можно остановить бегство мужчин от мобилизации.

Также мы сообщали о том, какую новую информацию будут вносить в реестр военнообязанных.