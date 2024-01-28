У Полтавській ОВА показали наслідки атаки РФ по промисловому об'єкту
У Полтавській області внаслідок російської атаки по промисловому обʼєкту у Кременчуцькому районі триває ліквідація наслідків. Попередньо відомо, що РФ вдарила двома балістичними ракетами.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Що відомо про атаку на Полтавщину
За його словами, наразі уточнюється інформація про жертв та постраждалих.
"На місці працюють всі необхідні екстрені служби", — додав він.
Згодом Прокудін уточнив, що жертв та постраждалих внаслідок атаки немає.
Нагадаємо, російські загарбники атакували Полтавську область ракетами. Внаслідок цього є влучання у промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району. Це спричинило пожежу.
Додамо, у Харкові та Кременчуці пролунали потужні вибухи. В більшості областей України оголошено повітряну тривогу.
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