У Полтавській ОВА показали наслідки атаки РФ по промисловому об'єкту

Ліквідація пожеж на Полтавщині. Фото: ОВА

У Полтавській області внаслідок російської атаки по промисловому обʼєкту у Кременчуцькому районі триває ліквідація наслідків. Попередньо відомо, що РФ вдарила двома балістичними ракетами.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

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В ОВА повідомили про ліквідацію наслідків на Полтавщині. Фото: скриншот

За його словами, наразі уточнюється інформація про жертв та постраждалих.

"На місці працюють всі необхідні екстрені служби", — додав він.

Згодом Прокудін уточнив, що жертв та постраждалих внаслідок атаки немає.

Внаслідок атаки на Полтавщину немає жертв. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські загарбники атакували Полтавську область ракетами. Внаслідок цього є влучання у промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району. Це спричинило пожежу.

Додамо, у Харкові та Кременчуці пролунали потужні вибухи. В більшості областей України оголошено повітряну тривогу.