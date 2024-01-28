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В Полтавской ОВА показали последствия атаки РФ по промышленному объекту

28 января 2024 00:10
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Полтавской ОВА показали последствия атаки РФ по промышленному объекту
Ликвидация пожаров в Полтавской области. Фото: ОВА
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Полтавской области в результате российской атаки по промышленному объекту в Кременчугском районе продолжается ликвидация последствий. Предварительно известно, что РФ ударила двумя баллистическими ракетами.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

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В ОВА сообщили о ликвидации последствий в Полтавской области. Фото: скриншот

По его словам, в настоящее время уточняется информация о жертвах и пострадавших.

"На месте работают все необходимые экстренные службы", — добавил он.

Впоследствии Прокудин уточнил, что жертв и пострадавших в результате атаки нет.

В результате атаки на Полтавщину нет жертв. Фото: скриншот

Напомним, российские захватчики атаковали Полтавскую область ракетами. В результате этого попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района. Это привело к пожару.

Добавим, в Харькове и Кременчуге раздались мощные взрывы. В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.

пожар
Полтава
Полтавская область
ракетный удар

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