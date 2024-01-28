В Полтавской ОВА показали последствия атаки РФ по промышленному объекту
В Полтавской области в результате российской атаки по промышленному объекту в Кременчугском районе продолжается ликвидация последствий. Предварительно известно, что РФ ударила двумя баллистическими ракетами.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.
Что известно об атаке на Полтавщину
По его словам, в настоящее время уточняется информация о жертвах и пострадавших.
"На месте работают все необходимые экстренные службы", — добавил он.
Впоследствии Прокудин уточнил, что жертв и пострадавших в результате атаки нет.
Напомним, российские захватчики атаковали Полтавскую область ракетами. В результате этого попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района. Это привело к пожару.
Добавим, в Харькове и Кременчуге раздались мощные взрывы. В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.
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