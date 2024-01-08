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В Покровске завершили поисково-спасательные работы, — МВД

8 января 2024 20:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Покровске завершили поисково-спасательные работы, — МВД
Аварийно-спасательные работы в Покровске. Фото: Telegram/Игорь Клименко
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Россияне обстреляли Покровск Донецкой области ракетами С-300 днем 6 января. На сегодняшний вечер ГСЧС закончила поисково-спасательные работы на местах ударов.

Об этом сообщает глава МВД Игорь Клименко.

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Министр рассказал, что погибших искали с помощью собак, натренированных на поиск останков.

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Аварийно-спасательные работы в Покровске. Фото: Telegram/Игорь Клименко
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Аварийно-спасательные работы в Покровске. Фото: Telegram/Игорь Клименко

Следователи осматривают найденные фрагменты тел, а криминалисты изымают биологические образцы и проводят идентификацию.

По его словам, в настоящее время удалось установить пять жертв.

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Идентификация тел погибших. Фото: Telegram/Игорь Клименко

"Опознаны три погибших из с. Ровно – трехлетняя девочка, ее папа и мама, 32 и 30 лет. В Покровске установлены 34-летний мужчина и 37-летняя женщина", — отметил он.

Клименко добавил, что криминалисты продолжают идентификацию фрагментов тел. Предварительно, 11 человек целыми семьями погибли в результате российского удара.

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Скриншот поста Клименко

Напомним, что Министр внутренних дел Игорь Клименко показал последствия российских обстрелов Покровска Донецкой области.

Кроме того, по данным следствия по Покровскому району было выпущено восемь ракет. В результате атаки повреждено более 30 частных домов.

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