В Покровске завершили поисково-спасательные работы, — МВД

Аварийно-спасательные работы в Покровске. Фото: Telegram/Игорь Клименко

Россияне обстреляли Покровск Донецкой области ракетами С-300 днем 6 января. На сегодняшний вечер ГСЧС закончила поисково-спасательные работы на местах ударов.

Об этом сообщает глава МВД Игорь Клименко.

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Министр рассказал, что погибших искали с помощью собак, натренированных на поиск останков.

Аварийно-спасательные работы в Покровске. Фото: Telegram/Игорь Клименко

Аварийно-спасательные работы в Покровске. Фото: Telegram/Игорь Клименко

Следователи осматривают найденные фрагменты тел, а криминалисты изымают биологические образцы и проводят идентификацию.

По его словам, в настоящее время удалось установить пять жертв.

Идентификация тел погибших. Фото: Telegram/Игорь Клименко

"Опознаны три погибших из с. Ровно – трехлетняя девочка, ее папа и мама, 32 и 30 лет. В Покровске установлены 34-летний мужчина и 37-летняя женщина", — отметил он.

Клименко добавил, что криминалисты продолжают идентификацию фрагментов тел. Предварительно, 11 человек целыми семьями погибли в результате российского удара.

Скриншот поста Клименко

Напомним, что Министр внутренних дел Игорь Клименко показал последствия российских обстрелов Покровска Донецкой области.

Кроме того, по данным следствия по Покровскому району было выпущено восемь ракет. В результате атаки повреждено более 30 частных домов.