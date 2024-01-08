В Покровске завершили поисково-спасательные работы, — МВД
Россияне обстреляли Покровск Донецкой области ракетами С-300 днем 6 января. На сегодняшний вечер ГСЧС закончила поисково-спасательные работы на местах ударов.
Об этом сообщает глава МВД Игорь Клименко.
В Покровске завершили разбор завалов
Министр рассказал, что погибших искали с помощью собак, натренированных на поиск останков.
Следователи осматривают найденные фрагменты тел, а криминалисты изымают биологические образцы и проводят идентификацию.
По его словам, в настоящее время удалось установить пять жертв.
"Опознаны три погибших из с. Ровно – трехлетняя девочка, ее папа и мама, 32 и 30 лет. В Покровске установлены 34-летний мужчина и 37-летняя женщина", — отметил он.
Клименко добавил, что криминалисты продолжают идентификацию фрагментов тел. Предварительно, 11 человек целыми семьями погибли в результате российского удара.
Напомним, что Министр внутренних дел Игорь Клименко показал последствия российских обстрелов Покровска Донецкой области.
Кроме того, по данным следствия по Покровскому району было выпущено восемь ракет. В результате атаки повреждено более 30 частных домов.
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