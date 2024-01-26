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У Парламенті 17 депутатів хочуть скласти мандат — Тищенко заявив, що Росія "купила" їх

26 січня 2024 20:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Парламенті 17 депутатів хочуть скласти мандат — Тищенко заявив, що Росія "купила" їх
Засідання Верховної Ради. Ілюстративне фото: УНІАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Верховній раді 17 депутатів від партії "Слуга народу" висловили бажання достроково скласти повноваження. Ймовірно, за це проросійські сили запропонували їм гроші.

Про це повідомив народний депутат Микола Тищенко.

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17 депутатів парламенту хочуть скласти мандат

"Сьогодні жваво обговорюється те, що 17 депутатів партії "Слуга народу" хочуть скласти мандати, бо більше не згодні з політикою керівника партії. Але їм вистачає совісті не переходити в інші політичні сили. До мене надійшла інформація, що за складання мандату парламентарів проросійські сили запропонували депутатам гроші", — сказав він.

За словами Тищенка, серед них є як списочники, так і мажоритарники. 

Він пояснив, що це робиться з метою розвалу парламенту, тому що зараз росіяни не мають визначних успіхів на фронті і прагнуть розвалити країну зсередини.

"А у нас парламентсько-президентська республіка. То ж розпад парламенту напряму призведе до програшу у війні та взагалі втрати державності", — наголосив нардеп.

Нагадаємо, що у грудні народний депутат України від групи "Довіра" Максим Єфімов пішов з Верховної Ради. Народний обранець вирішив скласти депутатський мандат.

Також ми писали, що у Верховній Раді проголосували за позбавлення мандатів одразу трьох нардепів. Йдеться про Максима Єфімова, Дмитра Шпенова та Віталія Данілова.

Верховна Рада
Микола Тищенко
народні депутати
війна в Україні

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