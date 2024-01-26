У Парламенті 17 депутатів хочуть скласти мандат — Тищенко заявив, що Росія "купила" їх
У Верховній раді 17 депутатів від партії "Слуга народу" висловили бажання достроково скласти повноваження. Ймовірно, за це проросійські сили запропонували їм гроші.
Про це повідомив народний депутат Микола Тищенко.
17 депутатів парламенту хочуть скласти мандат
"Сьогодні жваво обговорюється те, що 17 депутатів партії "Слуга народу" хочуть скласти мандати, бо більше не згодні з політикою керівника партії. Але їм вистачає совісті не переходити в інші політичні сили. До мене надійшла інформація, що за складання мандату парламентарів проросійські сили запропонували депутатам гроші", — сказав він.
За словами Тищенка, серед них є як списочники, так і мажоритарники.
Він пояснив, що це робиться з метою розвалу парламенту, тому що зараз росіяни не мають визначних успіхів на фронті і прагнуть розвалити країну зсередини.
"А у нас парламентсько-президентська республіка. То ж розпад парламенту напряму призведе до програшу у війні та взагалі втрати державності", — наголосив нардеп.
Нагадаємо, що у грудні народний депутат України від групи "Довіра" Максим Єфімов пішов з Верховної Ради. Народний обранець вирішив скласти депутатський мандат.
Також ми писали, що у Верховній Раді проголосували за позбавлення мандатів одразу трьох нардепів. Йдеться про Максима Єфімова, Дмитра Шпенова та Віталія Данілова.
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