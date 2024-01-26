В Парламенте 17 депутатов хотят сложить мандат — Тищенко заявил, что Россия "купила" их

Заседание Верховной Рады. Иллюстративное фото: УНИАН

В Верховной раде 17 депутатов от партии "Слуга народа" выразили желание досрочно сложить полномочия. По всей вероятности, за это пророссийские силы предложили им деньги.

Об этом сообщил народный депутат Николай Тищенко.

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17 депутатов парламента хотят сложить мандат

"Сегодня живо обсуждается то, что 17 депутатов партии "Слуга народа" хотят сложить мандаты, потому что больше не согласны с политикой руководителя партии. Но им хватает совести не переходить в другие политические силы. Ко мне поступила информация, что за составление мандата парламентариев пророссийские силы предложили депутатам деньги", — сказал он.

По словам Тищенко, среди них есть как списочники, так и мажоритарщики.

Он объяснил, что это делается в целях развала парламента, потому что сейчас россияне не имеют значительных успехов на фронте и стремятся развалить страну изнутри.

"А у нас парламентско-президентская республика. Поэтому распад парламента напрямую приведет к проигрышу в войне и вообще потере государственности", — подчеркнул нардеп.

Напомним, что в декабре народный депутат Украины от группы "Доверие" Максим Ефимов ушел из Верховной Рады. Народный избранник решил составить депутатский мандат.

Также мы писали, что в Верховной Раде проголосовали за лишение мандатов сразу трех нардепов. Речь идет о Максиме Ефимове, Дмитрии Шпенове и Виталии Данилове.