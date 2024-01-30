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У Нацгвардії розповіли про зміни у діях ворога у порівнянні з минулим роком

30 січня 2024 14:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Нацгвардії розповіли про зміни у діях ворога у порівнянні з минулим роком
Окупанти з мінометом. Ілюстративне фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники наростили застосування техніки в порівнянні з минулим роком у два рази. Водночас зросла й загальна інтенсивність дій ворога на фронті.

Про це заявив речник Національної гвардії України Руслан Музичук в ефірі Ми Україна.

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За його словами, зростання інтенсивності дій росіян почалося у жовтні-листопаді від початку активізації на Куп'янському напрямку.

"Якщо аналізувати застосування техніки, то в кінці минулого року і зараз інтенсивність застосування техніки на Куп'янському та Лиманському напрямках зросла ледь не у два рази", — сказав Музичук.

Водночас українські воїни постійно здійснюють відповідні заходи для протидії такій кількості техніки.

Нагадаємо, що українські військові просунулися на Запорізькому напрямку. Це сталося західніше Вербового.

Також ми писали, що у Сухопутних військах розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку. Командувач Сирський назвав обстановку на цій ділянці фронту вкрай напруженою.

військова техніка
окупанти
війна в Україні
фронт

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