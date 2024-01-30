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В Нацгвардии рассказали об изменениях в действиях врага по сравнению с прошлым годом

30 января 2024 14:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Нацгвардии рассказали об изменениях в действиях врага по сравнению с прошлым годом
Оккупанты с минометом. Иллюстративное фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики нарастили применение техники по сравнению с прошлым годом вдвое. В то же время возросла и общая интенсивность действий врага на фронте.

Об этом заявил спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире Ми Україна.

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По его словам, рост интенсивности действий россиян начался в октябре-ноябре с начала активизации на Купянском направлении.

"Если анализировать применение техники, то в конце прошлого года и сейчас интенсивность применения техники на Купянском и Лиманском направлениях выросла чуть ли не в два раза", — сказал Музычук.

В то же время, украинские воины постоянно осуществляют соответствующие меры для противодействия такому количеству техники.

Напомним, что украинские военные продвинулись в Запорожском направлении. Это произошло западнее Вербового.

Также мы писали, что в Сухопутных войсках рассказали о ситуации на Бахмутском направлении. Командующий Сырский назвал обстановку на этом участке фронта крайне напряженной.

военная техника
оккупанты
война в Украине
фронт

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