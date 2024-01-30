В Нацгвардии рассказали об изменениях в действиях врага по сравнению с прошлым годом
Российские захватчики нарастили применение техники по сравнению с прошлым годом вдвое. В то же время возросла и общая интенсивность действий врага на фронте.
Об этом заявил спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире Ми Україна.
Применение техники россиянами
По его словам, рост интенсивности действий россиян начался в октябре-ноябре с начала активизации на Купянском направлении.
"Если анализировать применение техники, то в конце прошлого года и сейчас интенсивность применения техники на Купянском и Лиманском направлениях выросла чуть ли не в два раза", — сказал Музычук.
В то же время, украинские воины постоянно осуществляют соответствующие меры для противодействия такому количеству техники.
Напомним, что украинские военные продвинулись в Запорожском направлении. Это произошло западнее Вербового.
Также мы писали, что в Сухопутных войсках рассказали о ситуации на Бахмутском направлении. Командующий Сырский назвал обстановку на этом участке фронта крайне напряженной.
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