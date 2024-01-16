У нардепів відключили опалення — що відомо

Зала Верховної Ради України. Фото: Верховна Рада

Верховна Рада України найближчими днями залишиться без тепла. Опалення не буде через прорив труби.

Про це написав у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

Читайте також:

Чому Верховна Рада без опалення

Комунальні служби були змушені відключити тепло та розпочати ремонт.

Железняк жартома зазначив, що слово "відморожений" набуло нового сенсу.

"Там щось тимчасова аварія з трубою. Тому фраза "відморожені депутати" заграла новими фарбами. Одна надія на нестримну енергію колег, яка буде нас гріти", — написав він.

Варто додати, що українці радо відреагували на новину у коментарях під публікацією.

"Скидайтеся на ремонт", "Рада приєднується до флешмобу Борщагівки", "Запаліть багаття в центрі зали", "Нічого, зате депутати зрозуміють, що таке дискомфорт", — пишуть користувачі.

Реакція користувачів на відключення опалення у Верховній Раді. Фото: скриншот

Нагадаємо, до кінця другої половини січня передбачається поступове підвищення температури повітря у більшості регіонів України. З невеликою періодичністю очікуються сніг, мокрий сніг та дощі.

Також ми писали, що НАК "Нафтогаз України" оприлюднив обсяги запасів "блакитного палива у підземних сховищах (ПСГ) станом на середину січня 2024 року. Також оцінили, чи не буде дефіциту до кінця зими.