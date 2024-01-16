У нардепів відключили опалення — що відомо
Верховна Рада України найближчими днями залишиться без тепла. Опалення не буде через прорив труби.
Про це написав у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.
Чому Верховна Рада без опалення
Комунальні служби були змушені відключити тепло та розпочати ремонт.
Железняк жартома зазначив, що слово "відморожений" набуло нового сенсу.
"Там щось тимчасова аварія з трубою. Тому фраза "відморожені депутати" заграла новими фарбами. Одна надія на нестримну енергію колег, яка буде нас гріти", — написав він.
Варто додати, що українці радо відреагували на новину у коментарях під публікацією.
"Скидайтеся на ремонт", "Рада приєднується до флешмобу Борщагівки", "Запаліть багаття в центрі зали", "Нічого, зате депутати зрозуміють, що таке дискомфорт", — пишуть користувачі.
Нагадаємо, до кінця другої половини січня передбачається поступове підвищення температури повітря у більшості регіонів України. З невеликою періодичністю очікуються сніг, мокрий сніг та дощі.
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