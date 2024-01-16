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У нардепов отключили отопление — что известно

16 января 2024 06:20
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
У нардепов отключили отопление - что известно
Зал Верховной Рады Украины. Фото: Верховная Рада
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Верховная Рада Украины в ближайшие дни останется без тепла. Отопления не будет из-за прорыва трубы.

Об этом написал в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

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Коммунальные службы вынуждены были отключить тепло и начать ремонт.

Железняк в шутку отметил, что слово "отмороженный" приобрело новый смысл.

"Там что-то временная авария с трубой. Поэтому фраза "отмороженные депутаты" заиграла новыми красками. Одна надежда на безудержную энергию коллег, которая будет нас греть", — написал он.

Стоит добавить, что украинцы с радостью отреагировали на новость в комментариях под публикацией.

"Похоже на ремонт", "Совет присоединяется к флешмобу Борщаговки", "Зажгите костер в центре зала", "Ничего, зато депутаты поймут, что такое дискомфорт", — пишут пользователи.

Реакция пользователей на отключение отопления в Верховной Раде. Фото: скриншот

Напомним, к концу второй половины января предполагается постепенное повышение температуры воздуха в большинстве регионов Украины. С небольшой периодичностью ожидаются снег, мокрый снег и дожди.

Также мы писали, что НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал объемы запасов "голубого топлива в подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на середину января 2024. Также оценили, не будет ли дефицита до конца зимы".

Верховная Рада
теплосеть
отопление

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