Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сейчас arrow В Monobank заявили о мощной DDoS-атаке arrow

В Monobank заявили о мощной DDoS-атаке

20 января 2024 00:50
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
В Monobank заявили о мощной DDoS-атаке
Приложение Monobank. Фото: epravda.com.ua
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

В пятницу, 19 января, в приложении Monobank произошел сбой. Оно выдает ошибку при входе и осуществлении операций. В руководстве компании заявляют о DDoS-атаке.

Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

Читайте также:

Атака на Monobank — что известно

"Самая мощная DDoS атака. Ситуация под контролем", — написал Гороховский.

Операторы службы поддержки заявили, что над этим разбираются специалисты банка.

"Сейчас наблюдаются трудности в работе мобильного приложения, в связи с этим мы можем отвечать медленнее обычного. Не волнуйтесь, пожалуйста, этот вопрос уже в работе наших специалистов. Спасибо за понимание!" — сообщает чат-бот банка в Telegram.

Также в чат-боте сообщили, что есть сложности, которые могут отразиться на работе клиентов с приложением или с проведением платежей.

По состоянию на 00:43 20 января Гороховский проинформировал, что атака успешно отбита.

"Расходимся", — написал он.

Напомним, 9 января, у Monobank произошел сбой. Пользователи писали, что у них не работает приложение.

кибератака
хакеры
monobank
Олег Гороховский

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме