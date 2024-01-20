В Monobank заявили о мощной DDoS-атаке
В пятницу, 19 января, в приложении Monobank произошел сбой. Оно выдает ошибку при входе и осуществлении операций. В руководстве компании заявляют о DDoS-атаке.
Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.
Атака на Monobank — что известно
"Самая мощная DDoS атака. Ситуация под контролем", — написал Гороховский.
Операторы службы поддержки заявили, что над этим разбираются специалисты банка.
"Сейчас наблюдаются трудности в работе мобильного приложения, в связи с этим мы можем отвечать медленнее обычного. Не волнуйтесь, пожалуйста, этот вопрос уже в работе наших специалистов. Спасибо за понимание!" — сообщает чат-бот банка в Telegram.
Также в чат-боте сообщили, что есть сложности, которые могут отразиться на работе клиентов с приложением или с проведением платежей.
По состоянию на 00:43 20 января Гороховский проинформировал, что атака успешно отбита.
"Расходимся", — написал он.
Напомним, 9 января, у Monobank произошел сбой. Пользователи писали, что у них не работает приложение.
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