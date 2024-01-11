У Міноборони розповіли, як виготовлятиметься форма для українських бійців

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Відтепер до виготовлення форми для наших бійців залучатимуть українських виробників. Це зумовить прозорість і зменшить корупцію.

Про це заявив заступник міністра оборони України Віталій Половенко на пресконференції "Легка промисловість — за прозорі закупівлі" у пресцентрі "Інтерфакс-Україна".

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Половенко зазначив, що для виготовлення форми для українських захисників будуть залучатися українські виробники.

"Я хочу повторити стосовно основного питання, що міністр оборони зазначав і постійно зазначає те, що для речового забезпечення українських захисників буде залучатися наш виробник і наша форма одягу буде відшиватися безпосередньо в Україні", — сказав він.

За його словами, це зробить процес прозорішим та зменшить рівень корупції в державі.

Що кажуть в Мінекономіки

Водночас заступниця міністра економіки Надія Бігун наголосила, що для ефективного забезпечення війська "кожна копійка має витрачатися всередині країни".

"Позиція Мінекономіки послідовна — перемогти без грошей в бюджеті, які беруться з податків, буде неможливо. Потреби безпеки і оборони фінансуються коштом податків і зборів, які збираються всередині України. Міністерство намагається кожну копійку, яка витрачається з бюджету, витрачати всередині країни, не витрачаючи на імпорті, щоб профінансувати потреби безпеки і оборони. Збільшити обсяги надходження податків до бюджету міністерство як закупник може лише коштом збільшення споживання продукції, виготовленої в Україні, і це питання виживання для незалежної країни", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно експосадовцям Міноборони оголосили нові підозри за фактом розтрати ще майже мільярда гривень на закупівлях бронежилетів. Наразі двоє з них перебувають під вартою в межах інших кримінальних проваджень.

Також стало відомо, на чому заробляла постачальниця продуктів для Міноборони Тетяна Глиняна, крім скандально відомих яєць по 17 гривень. Іншими тендерами від Міноборони, які вигравала її компанія, були тендери на воду.