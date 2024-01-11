В Минобороны рассказали, как будет производиться форма для украинских бойцов

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Теперь к изготовлению формы для наших бойцов будут привлекать украинских производителей. Это приведет к прозрачности и уменьшит коррупцию.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Виталий Половенко на пресс-конференции "Легкая промышленность — за прозрачные закупки" в пресс-центре "Интерфакс-Украина".

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Половенко отметил, что для изготовления формы для украинских защитников будут привлекаться украинские производители.

"Я хочу повторить по основному вопросу, что министр обороны отмечал и постоянно отмечает то, что для вещевого обеспечения украинских защитников будет привлекаться наш производитель и наша форма одежды будет отшиваться непосредственно в Украине", — сказал он.

По его словам, это сделает процесс более прозрачным и уменьшит уровень коррупции в государстве.

Что говорят в Минэкономики

В то же время, заместитель министра экономики Надежда Бигун подчеркнула, что для эффективного обеспечения войска "каждая копейка должна тратиться внутри страны".

"Позиция Минэкономики последовательна — победить без денег в бюджете, которые берутся из налогов, будет невозможно. Потребности безопасности и обороны финансируются за счет налогов и сборов, которые собираются внутри Украины. Увеличить объемы поступления налогов в бюджет министерство как закупщик может только за счет увеличения потребления продукции, произведенной в Украине, и это вопрос выживания для независимой страны", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно экс-чиновникам Минобороны объявили новые подозрения по факту растраты еще почти миллиарда гривен на закупках бронежилетов. В настоящее время двое из них находятся под стражей в рамках других уголовных производств.

Также стало известно, на чем зарабатывала поставщик продуктов для Минобороны Татьяна Глиняна, кроме скандально известных яиц по 17 гривен. Другими тендерами от Минобороны, которые выигрывала ее компания, являлись тендеры на воду.