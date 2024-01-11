В сети появились снимки последствий одного из ударов ВСУ по Крыму
В первые дни января Крым подвергся серии воздушных атак со стороны ВСУ. Незадолго после этого в сети появились спутниковые снимки российских разрушений.
Соответствующие кадры опубликовал аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк, передает "Крым.Реалии".
Последствия взрывов в Крыму
Журналисты рассказали, что в сети появились спутниковые снимки российских разрушений после взрывов в Крыму. Аналитик Брэди Африк, обнародовавший эти кадры, не сообщил, о каком объекте идет речь.
Как известно, в первые дни января в Крыму неоднократно раздавались взрывы. Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук заявил о поражении в результате одного из них пункта управления военных РФ на аэродроме в Саках.
В то же время украинская разведка заявила, что в результате атаки на Крым 4 января была уничтожена радиолокационная станция РФ на аэродроме в Саках. Российские власти эту информацию не комментировали.
Напомним, что 4 января украинские военные ударили по командному пункту соединения российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Он находится вблизи Севастополя.
Кроме того, при попадании по командному пункту оккупантов в Крыму мог погибнуть начальник штаба вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов. Никаких официальных подтверждений этой информации пока нет.
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