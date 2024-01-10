В Мариуполе заметили колонны гражданских фур с военным грузом

Гражданская фура с военным грузом в Мариуполе. Фото: скриншот с видео

Во временно оккупированном Мариуполе заметили колонны гражданских фур с военным грузом. Автомобили ехали через центр города в направлении Бердянска.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Андрющенко рассказал, что впервые в воскресенье, 7 января, в Мариуполе было зафиксировано перемещение подразделения оккупантов с использованием гражданских грузовиков в составе колонны.

По его словам, при перевозке установлены места для размещения личного состава и инженерно-фортификационные сооружения, которые перевозились открытым способом.

"Колонна проследовала через центр города в направлении Бердянска. Именно сопровождение от Восточной границы до Западного выезда из с. Мангуш дает уверенность утверждать именно использование в колонне гражданского транспорта", — рассказал Андрющенко.

Ранее в городе уже видели отдельное использование гражданского транспорта для военных целей, однако организованная колонна зафиксирована впервые.

Напомним, в мэрии Мариуполя показали кадры окутанного туманом оккупированного города. Большинство фотографий, как отмечают городские власти, напоминают кадры из постапокалиптического фильма.

Также мы писали, что в Мариуполе заметили передвижение российской техники. В частности, танков современных модификаций, которые через город ехали в Бердянском направлении.