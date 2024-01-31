Вибух у Кривому Розі зараз 31 січня – що відомо

Наслідки обстрілу Кривого Рогу. Фото: Reuters

У Кривому Розі пролунав потужний вибух. При цьому в регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали.

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Вибухи у Кривому Розі

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у напрямку Кривого Рогу летить ракета. Незабаром місцеві Telegram-канали повідомили про звуки вибухів.

Вибух у Кривому Розі. Фото: скриншот

Вибух у Кривому Розі. Фото: скриншот

Повітряна тривога

На цей час карта повітряних тривог має такий вигляд

Карта повітряних тривог. Фото: Карта повітряних тривог

Нагадаємо, що ввечері 30 січня в результаті атаки іранських дронів-камікадзе Shahed-136 на Харків спалахнула пожежа. Зафіксовано попадання в одну із житлових забудов.

Також ми писали, що у Харкові внаслідок удару пошкоджено виключно громадянську інфраструктуру, а на проїжджій частині — лійка.