Вибух у Кривому Розі зараз 31 січня – що відомо

У Кривому Розі пролунав потужний вибух
31 січня 2024 15:06
оновлено: 15:15
Наслідки обстрілу Кривого Рогу. Фото: Reuters
У Кривому Розі пролунав потужний вибух. При цьому в регіоні оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали.
Читайте також:
Вибухи у Кривому Розі
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у напрямку Кривого Рогу летить ракета. Незабаром місцеві Telegram-канали повідомили про звуки вибухів.
Повітряна тривога
На цей час карта повітряних тривог має такий вигляд
Нагадаємо, що ввечері 30 січня в результаті атаки іранських дронів-камікадзе Shahed-136 на Харків спалахнула пожежа. Зафіксовано попадання в одну із житлових забудов.
Також ми писали, що у Харкові внаслідок удару пошкоджено виключно громадянську інфраструктуру, а на проїжджій частині — лійка.
Читайте Новини.LIVE!