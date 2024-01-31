Взрыв в Кривом Роге сейчас 31 января - что известно

Последствия обстрела Кривого Рога. Фото: Reuters

В Кривом Роге прогремел мощный взрыв. При этом, в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы.

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Взрывы в Кривом Роге

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в направлении Кривого Рога летит ракета. Вскоре, местные Telegram-каналы сообщили о звуках взрывов.

Взрыв в Кривом Роге. Фото: скриншот

Взрыв в Кривом Роге. Фото: скриншот

Воздушная тревога

На данный момент карта воздушных тревог выглядит следующим образом

Карта воздушных тревог. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, что вечером 30 января в результате атаки иранских дронов-камикадзе Shahed-136 на Харьков вспыхнул пожар. Зафиксировано попадание в одну из жилых застроек.

Также мы писали, что в Харькове в результате удара повреждена исключительно гражданская инфраструктура, а на проезжей части — воронка.