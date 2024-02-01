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У Китаї пригрозили Україні за внесення компаній до спонсорів війни, — Reuters

1 лютого 2024 16:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Китаї пригрозили Україні за внесення компаній до спонсорів війни, — Reuters
Президент Китаю Сі Цзіньпін. Фото: REUTERS/Carlos Barria/Pool/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Китаї заявили, що двосторонні відносини з Україною можуть зазнати негативних наслідків. Ця заява прозвучала через внесення Києвом китайських компаній до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

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Відносини Китаю та України

Попередження було передано Україні минулого місяця під час зустрічі посла Китаю в Києві з високопоставленими українськими урядовцями.

НАЗК внесла 14 китайських компаній до списку міжнародних спонсорів війни. Країна має найбільшу кількість компаній у цьому списку серед інших.

До списку входять такі гіганти як: 

  • Alibaba Group;
  • Xiaomi Corporation;
  • Китайська національна морська нафтова корпорація;
  • Китайська корпорація будівництва залізниць.

Джерело Reuters розповіло, що внаслідок цього Китай не висунув жодних умов або тимчасових рамок для України. Пекін вирішив просто висловити свою точку зору щодо списку міжнародних спонсорів війни.

За словами іншого співрозмовники видання, Пекін може пов'язувати це питання з китайськими закупівлями українського зерна. Минулого року Китай став другим імпортером української агропродукції серед усіх країн світу, загальна сума закупівель становила 2,22 млрд дол.

Нагадаємо, у Китаї стверджують, що постійно підтримують комунікацію та обмінюються думками з Україною. Водночас в Пекіні нічого не сказали щодо перспектив переговорів між президентами двох держав.

Також ми писали, що минулого року Росія стала найбільшим постачальником нафти до Китаю. Вона поставила 107 мільйонів тонн, випередивши Саудівську Аравію.

війна
Китай
НАЗК
Україна
компанії

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