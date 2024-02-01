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В Китае пригрозили Украине за внесение компаний в спонсоры войны, — Reuters

1 февраля 2024 16:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Китае пригрозили Украине за внесение компаний в спонсоры войны, — Reuters
Президент Китая Си Цзиньпин. Фото: REUTERS/Carlos Barria/Pool/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Китае заявили, что двусторонние отношения с Украиной могут претерпеть негативные последствия. Это заявление прозвучало из-за внесения Киевом китайских компаний в перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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Отношения Китая и Украины

Предупреждение было передано Украине в прошлом месяце во время встречи посла Китая в Киеве с высокопоставленными украинскими чиновниками.

НАПК внесла 14 китайских компаний в список международных спонсоров войны. Страна имеет самое большое количество компаний в этом списке среди других.

В список входят такие гиганты как:

  • Alibaba Group;
  • Xiaomi Corporation;
  • Китайская национальная морская нефтяная компания;
  • Китайская корпорация строительства железных дорог.

Источник Reuters рассказал, что в результате Китай не выдвинул никаких условий или временных рамок для Украины. Пекин решил просто высказать свою точку зрения по списку международных спонсоров войны.

По словам другого собеседника издания, Пекин может связывать этот вопрос с китайскими закупками украинского зерна. В прошлом году Китай стал вторым импортером украинской агропродукции среди всех стран мира, общая сумма закупок составила 2,22 млрд долл.

Напомним, в Китае утверждают, что постоянно поддерживают коммуникацию и обмениваются мнениями с Украиной. В то же время в Пекине ничего не сказали о перспективах переговоров между президентами двух государств.

Также мы писали, что в прошлом году Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Она поставила 107 миллионов тонн, опередив Саудовскую Аравию.

война
Китай
НАПК
Украина
компании

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