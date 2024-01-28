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У Херсонській ОВА заявили, що окупанти майже повністю знищили Берислав

28 січня 2024 07:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Херсонській ОВА заявили, що окупанти майже повністю знищили Берислав
Наслідки обстрілу Берислава Херсонської області. Архівне фото: Херсонська ОВА
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти майже повністю знищили Берислав у Херсонській області. Щодня місто опиняється під ударом ворога.

Про це розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону.

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Толоконніков наголосив, що Берислав зараз не той, ніж навіть був рік тому, росіяни його майже повністю знищили. Ворог використовує майже все можливе озброєння, зокрема і КАБи.

"Останній перепис показав, що там десь 7000 людей залишилось. Постійно ми вивозимо людей звідти. Звичайно, всіх вивезти не можемо. Там багато гуманітарки підвозимо — магазини майже не працюють, хоча банкомати працюють. Світло не постійно, але теж є. Пункти незламності працюють, де люди можуть підзарядитися і скористатися "старлінком", щоб зв'язатися з рідними", — розповів речник Херсонської ОВА.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 28 січня, російські окупанти знову атакували Україну. Під ворожим ударом були цивільні об’єкти та критична інфраструктура в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Також ми писали, що російські загарбники скинули з безпілотника вибухівку на Берислав Херсонської області вчора зранку, 27 січня. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік.

Додамо, харківські прокурори показали наслідки ворожих обстрілів Куп'янського району 26 та 27 січня. Наразі розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни з боку РФ.

війна
Україна
обстріли
Херсонська область
окупанти

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