В Херсонской ОВА заявили, что оккупанты почти полностью уничтожили Берислав

Последствия обстрела Берислава Херсонской области. Архивное фото: Херсонская ОВА

Российские оккупанты почти полностью уничтожили Берислав в Херсонской области. Каждый день город оказывается под ударом врага.

Об этом рассказал спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона.

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Толоконников подчеркнул, что Берислав сейчас не тот, чем был год назад, россияне его почти полностью уничтожили. Враг использует почти все возможное вооружение, в том числе и КАБы.

"Последняя перепись показала, что там где-то 7000 человек осталось. Постоянно мы вывозим людей оттуда. Конечно, всех вывезти не можем. Там много гуманитарки подвозим — магазины почти не работают, хотя банкоматы работают. Свет не постоянно, но тоже есть. Пункты несокрушимости работают, где люди могут подзарядиться и воспользоваться "старлинком", чтобы связаться с родными", — рассказал спикер Херсонской ОВА.

Напомним, сегодня ночью, 28 января, российские оккупанты снова атаковали Украину. Под вражеским ударом находились гражданские объекты и критическая инфраструктура в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

Также мы писали, что российские захватчики сбросили с беспилотника взрывчатку на Берислав Херсонской области вчера утром, 27 января. В результате вражеской атаки погиб мужчина.

Добавим, харьковские прокуроры показали последствия вражеских обстрелов Купянского района 26 и 27 января. В настоящее время начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны со стороны РФ.