Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сейчас arrow В Херсонской ОВА заявили, что оккупанты почти полностью уничтожили Берислав arrow

В Херсонской ОВА заявили, что оккупанты почти полностью уничтожили Берислав

28 января 2024 07:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Херсонской ОВА заявили, что оккупанты почти полностью уничтожили Берислав
Последствия обстрела Берислава Херсонской области. Архивное фото: Херсонская ОВА
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты почти полностью уничтожили Берислав в Херсонской области. Каждый день город оказывается под ударом врага.

Об этом рассказал спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона.

Читайте также:

Что происходит в Бериславе

Толоконников подчеркнул, что Берислав сейчас не тот, чем был год назад, россияне его почти полностью уничтожили. Враг использует почти все возможное вооружение, в том числе и КАБы.

"Последняя перепись показала, что там где-то 7000 человек осталось. Постоянно мы вывозим людей оттуда. Конечно, всех вывезти не можем. Там много гуманитарки подвозим — магазины почти не работают, хотя банкоматы работают. Свет не постоянно, но тоже есть. Пункты несокрушимости работают, где люди могут подзарядиться и воспользоваться "старлинком", чтобы связаться с родными", — рассказал спикер Херсонской ОВА.

Напомним, сегодня ночью, 28 января, российские оккупанты снова атаковали Украину. Под вражеским ударом находились гражданские объекты и критическая инфраструктура в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

Также мы писали, что российские захватчики сбросили с беспилотника взрывчатку на Берислав Херсонской области вчера утром, 27 января. В результате вражеской атаки погиб мужчина.

Добавим, харьковские прокуроры показали последствия вражеских обстрелов Купянского района 26 и 27 января. В настоящее время начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны со стороны РФ.

война
Украина
обстрелы
Херсонская область
оккупанты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме