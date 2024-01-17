Взрывы в Херсоне сейчас, 17 января

В Херсоне звучат мощные взрывы
В Херсоне звучат мощные взрывы вечером 17 января. Россияне обстреливают город с левого берега.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Роман Мрочко.
Взрывы в Херсоне — детали
Мрочко сообщил, что российские захватчики обстреливает Херсон с левого берега. При этом он попросил местных жителей пройти в более безопасные места.
Через 10 минут Мрочко добавил, что враг не прекращает обстрел Херсона. Поэтому местным жителям рекомендуется держаться подальше от окон.
Напомним, что очередная воздушная тревога снова охватила юг Украины утром 17 января. Под угрозой Одесская, Николаевская и Херсонская области из-за активности вражеской тактической авиации.
Также мы писали, что в Одессе раздавались взрывы около 1:30. Сообщалось о работе сил ПВО.
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