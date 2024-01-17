Взрывы в Херсоне сейчас, 17 января

Дым после взрыва. Фото иллюстративное: скриншот

В Херсоне звучат мощные взрывы вечером 17 января. Россияне обстреливают город с левого берега.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Роман Мрочко.

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Мрочко сообщил, что российские захватчики обстреливает Херсон с левого берега. При этом он попросил местных жителей пройти в более безопасные места.

Через 10 минут Мрочко добавил, что враг не прекращает обстрел Херсона. Поэтому местным жителям рекомендуется держаться подальше от окон.

Сообщение Романа Мрочко. Фото: скриншот

Напомним, что очередная воздушная тревога снова охватила юг Украины утром 17 января. Под угрозой Одесская, Николаевская и Херсонская области из-за активности вражеской тактической авиации.

Также мы писали, что в Одессе раздавались взрывы около 1:30. Сообщалось о работе сил ПВО.