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В Херсоне слышны взрывы — россияне обстреливают центр города

8 января 2024 20:01
обновлено: 20:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
РФ обстреливает центр Херсона вечером 8 января
Дым в небе. Фото: Depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Херсоне раздаются взрывы вечером 8 января. Российские захватчики обстреливают центральную часть города.

Об этом сообщает глава ОВА Александр Прокудин.

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Обстрел Херсона 8 января

"В городе раздаются взрывы. Российская армия обстреливает центральную часть Херсона! Пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах!", – написал он.

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Скриншот поста Прокудина

Напомним, что российские войска обстреливали Херсон все утро 7 января. В результате обстрела есть прилет в жилой дом.

Также мы писали, что российская армия обстреляла две общины Херсонской области днем 6 января. В результате атаки ранены три человека, двое из них — дети.

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