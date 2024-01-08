РФ обстреливает центр Херсона вечером 8 января

В Херсоне слышны взрывы — россияне обстреливают центр города
8 января 2024 20:01
обновлено: 20:08
Дым в небе. Фото: Depositphotos
В Херсоне раздаются взрывы вечером 8 января. Российские захватчики обстреливают центральную часть города.
Об этом сообщает глава ОВА Александр Прокудин.
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"В городе раздаются взрывы. Российская армия обстреливает центральную часть Херсона! Пожалуйста, оставайтесь в безопасных местах!", – написал он.
Напомним, что российские войска обстреливали Херсон все утро 7 января. В результате обстрела есть прилет в жилой дом.
Также мы писали, что российская армия обстреляла две общины Херсонской области днем 6 января. В результате атаки ранены три человека, двое из них — дети.
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