У Карпатах через лижників зійшла лавина
У вівторок, 23 січня, на високогір'ї Карпат на Прикарпатті зійшла снігова лавина. На щастя, минулося без потерпілих.
Про це повідомили в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології.
Що відомо про схід лавини на Прикарпатті
"У результаті проведення лавинного дозору по маршруту Пожежевська — Данцеж — Говерла (Чорногірський масив, Івано-Франківська область), фахівці виявили лавину хуртовинного снігу, що зійшла", — йдеться у повідомленні.
Лавина була штучного походження, тобто, викликана лижниками. Її об'єм становив 2160 м³.
Того дня, на високогір'ї Івано-Франківської області очікувалася помірна сніголавинна небезпека.
Нагадаємо, завтра, 24 січня, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода, проте в більшості областей обійдеться без істотних опадів. Темпертура повітря протягом доби становитиме -2...+3 °С. Окрім того, в деяких регіонах українцям варто остерігатися потужних поривів вітру.
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