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У Карпатах через лижників зійшла лавина

24 січня 2024 02:46
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
У Карпатах через лижників зійшла лавина
Сходження лавини. Фото: Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

У вівторок, 23 січня, на високогір'ї Карпат на Прикарпатті зійшла снігова лавина. На щастя, минулося без потерпілих. 

Про це повідомили в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології.

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"У результаті проведення лавинного дозору по маршруту Пожежевська — Данцеж — Говерла (Чорногірський масив, Івано-Франківська область), фахівці виявили лавину хуртовинного снігу, що зійшла", — йдеться у повідомленні. 

Лавина була штучного походження, тобто, викликана лижниками. Її об'єм становив 2160 м³.

Того дня, на високогір'ї Івано-Франківської області очікувалася помірна сніголавинна небезпека.

Нагадаємо, завтра, 24 січня, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода, проте в більшості областей обійдеться без істотних опадів. Темпертура повітря протягом доби становитиме -2...+3 °С. Окрім того, в деяких регіонах українцям варто остерігатися потужних поривів вітру.

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