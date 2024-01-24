В Карпатах из-за лыжников сошла лавина

Схождение лавины. Фото: Ивано-Франковский областной центр гидрометеорологии.

Во вторник, 23 января, на высокогорье Карпат в Прикарпатье сошла снежная лавина. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили в Ивано-Франковском областном центре по гидрометеорологии.

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"В результате проведения лавинного дозора по маршруту Пожежевская — Данцеж — Говерла (Черногорский массив, Ивано-Франковская область), специалисты обнаружили сошедшую лавину метельного снега", — говорится в сообщении.

Лавина была искусственного происхождения, то есть вызвана лыжниками. Ее объем составлял 2160 м3.

В тот день на высокогорье Ивано-Франковской области ожидалась умеренная снеголавинная опасность.

Напомним, завтра, 24 января, в Украине ожидается облачная с прояснениями погода, однако в большинстве областей обойдется без существенных осадков. Темпертура воздуха в течение суток составит -2...+3°С. Кроме того, в некоторых регионах украинцам следует остерегаться мощных порывов ветра.