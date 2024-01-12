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В ISW объяснили, как россиянам удается проводить плановые ротации

12 января 2024 07:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В ISW объяснили, как россиянам удается проводить плановые ротации
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российским захватчикам удается проводить плановые ротации на поле боя в Украине. Это стало возможным благодаря преимуществу вражеских войск на Востоке и отсутствию давления контрнаступательных операций.

Об этом пишет ISW.

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"Российские войска удерживают инициативу на всей территории Восточной Украины, а отсутствие украинских контрнаступательных операций, вероятно, снимает давление на оперативное развертывание, ранее частично ограничивающее способность россиян проводить ротации", — говорится в сообщении.

Так, концентрация всех боеспособных сухопутных войск России в Украине и постоянные усилия России по развертыванию сил, вероятно, позволит российским войскам проводить плановые ротации.

По словам заместителя начальника Главного управления военной разведки Украины генерал-майора Вадима Скибицкого, большинство российских подразделений в Украине укомплектованы на 92-95% от их численности, а размер группировки позволяет российским войскам производить ротации по всей линии фронта.

Он отметил, что РФ уводит подразделения в тыловые районы, а возвращают их на фронт после восстановления и пополнения.

Напомним, что в России снова призывают к широкомасштабной наступательной операции в Харьковской области, чтобы создать "буферную зону". Враг говорит об этом, несмотря на вероятную неспособность захватчиков провести операцию в ближайшей перспективе.

Кроме того, российские захватчики пытаются наступать к северо-востоку от Бахмута. По словам украинского военного руководства, на этом участке фронта продолжаются интенсивные бои, в то же время наши военные преуспевают в западной части Запорожской области.

российские войска
оккупанты
ISW
война в Украине

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