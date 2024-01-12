В ISW объяснили, как россиянам удается проводить плановые ротации
Российским захватчикам удается проводить плановые ротации на поле боя в Украине. Это стало возможным благодаря преимуществу вражеских войск на Востоке и отсутствию давления контрнаступательных операций.
Об этом пишет ISW.
Как оккупанты проводят ротации
"Российские войска удерживают инициативу на всей территории Восточной Украины, а отсутствие украинских контрнаступательных операций, вероятно, снимает давление на оперативное развертывание, ранее частично ограничивающее способность россиян проводить ротации", — говорится в сообщении.
Так, концентрация всех боеспособных сухопутных войск России в Украине и постоянные усилия России по развертыванию сил, вероятно, позволит российским войскам проводить плановые ротации.
По словам заместителя начальника Главного управления военной разведки Украины генерал-майора Вадима Скибицкого, большинство российских подразделений в Украине укомплектованы на 92-95% от их численности, а размер группировки позволяет российским войскам производить ротации по всей линии фронта.
Он отметил, что РФ уводит подразделения в тыловые районы, а возвращают их на фронт после восстановления и пополнения.
Напомним, что в России снова призывают к широкомасштабной наступательной операции в Харьковской области, чтобы создать "буферную зону". Враг говорит об этом, несмотря на вероятную неспособность захватчиков провести операцию в ближайшей перспективе.
Кроме того, российские захватчики пытаются наступать к северо-востоку от Бахмута. По словам украинского военного руководства, на этом участке фронта продолжаются интенсивные бои, в то же время наши военные преуспевают в западной части Запорожской области.
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