В Генштабе рассказали, сколько раз за сутки ВСУ ударили по оккупантам
Украинские военные ежедневно наносят оккупационным войскам потерь в живой силе и технике. Кроме того, Силы обороны истощают врага по всей линии фронта.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Удары ВСУ по оккупантам
В Генштабе рассказали, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также по одному зенитно-ракетному комплексу противника.
Кроме того, подразделения ракетных войск поразили:
- три района сосредоточения личного состава,
- восемь артиллерийских средств,
- одно средство ПВО,
- две радиолокационные станции противника.
Потери российских оккупантов
За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 1110 российских захватчиков. Кроме того, они нанесли врагу потери в военной технике, уничтожив 24 танка, 36 бронированных машин, 30 артиллерийских систем и многое другое.
В общем, потери врага выглядят следующим образом:
- личного состава — около 372 090 (+1 110) человек;
- танков — 6 113 (+24) единиц;
- боевых бронированных машин — 11 358 (+36) единиц;
- артиллерийских систем — 8 801 (+30) единица;
- РСЗО — 961 (+3) единица;
- средства ПВО — 653 (+3) единицы;
- самолетов — 331 (+2) единица;
- вертолетов — 324 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 6 877 (+12) единиц;
- крылатых ракет — 1816 (+1) единиц;
- корабли /катера — 23 (+0) единицы;
- подводные лодки — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 11 731 (+33) единица;
- специальной техники — 1365 (+9) единиц.
Напомним, вчера Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный подтвердил сбивание над Азовским морем самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления Ил-22 Российской Федерации. Он поблагодарил Воздушные силы за прекрасно спланированную и осуществленную операцию.
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