В Генштабе рассказали, сколько раз за сутки ВСУ ударили по оккупантам

Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные ежедневно наносят оккупационным войскам потерь в живой силе и технике. Кроме того, Силы обороны истощают врага по всей линии фронта.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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В Генштабе рассказали, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также по одному зенитно-ракетному комплексу противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили:

три района сосредоточения личного состава,

восемь артиллерийских средств,

одно средство ПВО,

две радиолокационные станции противника.

Потери российских оккупантов

За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 1110 российских захватчиков. Кроме того, они нанесли врагу потери в военной технике, уничтожив 24 танка, 36 бронированных машин, 30 артиллерийских систем и многое другое.

В общем, потери врага выглядят следующим образом:

личного состава — около 372 090 (+1 110) человек;

танков — 6 113 (+24) единиц;

боевых бронированных машин — 11 358 (+36) единиц;

артиллерийских систем — 8 801 (+30) единица;

РСЗО — 961 (+3) единица;

средства ПВО — 653 (+3) единицы;

самолетов — 331 (+2) единица;

вертолетов — 324 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 6 877 (+12) единиц;

крылатых ракет — 1816 (+1) единиц;

корабли /катера — 23 (+0) единицы;

подводные лодки — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 11 731 (+33) единица;

специальной техники — 1365 (+9) единиц.

Потери оккупантов на 16 января. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, вчера Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный подтвердил сбивание над Азовским морем самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления Ил-22 Российской Федерации. Он поблагодарил Воздушные силы за прекрасно спланированную и осуществленную операцию.