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В Генштабе рассказали, сколько раз за сутки ВСУ ударили по оккупантам

16 января 2024 08:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Генштабе рассказали, сколько раз за сутки ВСУ ударили по оккупантам
Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские военные ежедневно наносят оккупационным войскам потерь в живой силе и технике. Кроме того, Силы обороны истощают врага по всей линии фронта.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Удары ВСУ по оккупантам

В Генштабе рассказали, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также по одному зенитно-ракетному комплексу противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили:

  • три района сосредоточения личного состава,
  • восемь артиллерийских средств,
  • одно средство ПВО,
  • две радиолокационные станции противника.

Потери российских оккупантов

За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 1110 российских захватчиков. Кроме того, они нанесли врагу потери в военной технике, уничтожив 24 танка, 36 бронированных машин, 30 артиллерийских систем и многое другое.

В общем, потери врага выглядят следующим образом:

  • личного состава — около 372 090 (+1 110) человек;
  • танков — 6 113 (+24) единиц;
  • боевых бронированных машин — 11 358 (+36) единиц;
  • артиллерийских систем — 8 801 (+30) единица;
  • РСЗО — 961 (+3) единица;
  • средства ПВО — 653 (+3) единицы;
  • самолетов — 331 (+2) единица;
  • вертолетов — 324 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 6 877 (+12) единиц;
  • крылатых ракет — 1816 (+1) единиц;
  • корабли /катера — 23 (+0) единицы;
  • подводные лодки — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 11 731 (+33) единица;
  • специальной техники — 1365 (+9) единиц.
потери окупантов 16 января
Потери оккупантов на 16 января. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, вчера Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный подтвердил сбивание над Азовским морем самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления Ил-22 Российской Федерации. Он поблагодарил Воздушные силы за прекрасно спланированную и осуществленную операцию.

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Генштаб ВСУ
война в Украине

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