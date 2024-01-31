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У Генштабі розповіли, скільки бойових зіткнень відбулося за минулу добу

31 січня 2024 09:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Генштабі розповіли, скільки бойових зіткнень відбулося за минулу добу
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Триває 707 доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося  88 бойових зіткнень з ворогом на лінії фронту.

Про це повідомляє Генштаб.

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Ситуація на фронті 31 січня

Зазначається, що загалом ворог завдав дев'ять ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення", — йдеться у повідомленні.

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Українські військові. Фото: Генштаб

Відомо, що руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура.

Також цієї російські військові завдали чергового удару за допомогою 20 безпілотників типу Shahed — силами та засобами протиповітряної оборони знищено 14 ворожих дронів.

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Український військовий з кулеметом. Фото: Генштаб
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Скриншот допису Генштабу
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Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, що у ніч проти 31 січня російські загарбники атакували Україну 20 ударними дронами типу Shahed-136/131. Сили та засоби Повітряних сил знищили 14 ворожих безпілотників у межах п'яти областей. 

Також ми писали, що 30 січня армія РФ вчергове обстріляла Авдіївку, Часів Яр і Нью-Йорк, використовуючи артилерію та FPV-дрони. Внаслідок цього загинула жінка, ще троє людей отримали поранення. 

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