У Генштабі розповіли, скільки бойових зіткнень відбулося за минулу добу

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб

Триває 707 доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень з ворогом на лінії фронту.

Про це повідомляє Генштаб.

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Зазначається, що загалом ворог завдав дев'ять ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення", — йдеться у повідомленні.

Українські військові. Фото: Генштаб

Відомо, що руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура.

Також цієї російські військові завдали чергового удару за допомогою 20 безпілотників типу Shahed — силами та засобами протиповітряної оборони знищено 14 ворожих дронів.

Український військовий з кулеметом. Фото: Генштаб

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, що у ніч проти 31 січня російські загарбники атакували Україну 20 ударними дронами типу Shahed-136/131. Сили та засоби Повітряних сил знищили 14 ворожих безпілотників у межах п'яти областей.

Також ми писали, що 30 січня армія РФ вчергове обстріляла Авдіївку, Часів Яр і Нью-Йорк, використовуючи артилерію та FPV-дрони. Внаслідок цього загинула жінка, ще троє людей отримали поранення.