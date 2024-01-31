В Генштабе рассказали, сколько боевых столкновений произошло за прошедшие сутки
Продолжаются 707 сутки полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. За прошедшие сутки произошло 88 боевых столкновений с врагом на линии фронта.
Об этом сообщает Генштаб.
Ситуация на фронте 31 января
Отмечается, что всего враг нанес девять ракетных и 99 авиационных ударов, совершил 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения", — говорится в сообщении.
Известно, что разрушения и повреждения получили жилые частные и многоквартирные дома, школа и другая гражданская инфраструктура.
Также российские военные нанесли очередной удар с помощью 20 беспилотников типа Shahed — силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 14 вражеских дронов.
Напомним, что в ночь на 31 января российские захватчики атаковали Украину 20 ударными дронами типа Shahed-136/131. Силы и средства Воздушных сил уничтожили 14 вражеских беспилотников в пределах пяти областей.
Также мы писали, что 30 января армия РФ в очередной раз обстреляла Авдеевку, Часов Яр и Нью-Йорк, используя артиллерию и FPV-дроны. В результате погибла женщина, еще три человека получили ранения.
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