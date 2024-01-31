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В Генштабе рассказали, сколько боевых столкновений произошло за прошедшие сутки

31 января 2024 09:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Генштабе рассказали, сколько боевых столкновений произошло за прошедшие сутки
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Продолжаются 707 сутки полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. За прошедшие сутки произошло 88 боевых столкновений с врагом на линии фронта.

Об этом сообщает Генштаб.

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Отмечается, что всего враг нанес девять ракетных и 99 авиационных ударов, совершил 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения", — говорится в сообщении.

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Украинские военные. Фото: Генштаб

Известно, что разрушения и повреждения получили жилые частные и многоквартирные дома, школа и другая гражданская инфраструктура.

Также российские военные нанесли очередной удар с помощью 20 беспилотников типа Shahed — силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 14 вражеских дронов.

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Украинский военный с пулеметом. Фото: Генштаб
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Скриншот поста Генштаба
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Скриншот поста Генштаба

Напомним, что в ночь на 31 января российские захватчики атаковали Украину 20 ударными дронами типа Shahed-136/131. Силы и средства Воздушных сил уничтожили 14 вражеских беспилотников в пределах пяти областей.

Также мы писали, что 30 января армия РФ в очередной раз обстреляла Авдеевку, Часов Яр и Нью-Йорк, используя артиллерию и FPV-дроны. В результате погибла женщина, еще три человека получили ранения.

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