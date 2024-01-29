У ДПСУ заявили про загрозу ворожих ДРГ для мешканців прикордонних областей

Спікер Держприкордонслужби України Андрій Демченко. Фото: ДПСУ

Спікер Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив про загрозу ворожих ДРГ у прикордонних областях нашої країни. У зв'язку з цим влада закликає місцевих жителів евакуюватися в безпечніші місця.

Про це Демченко повідомив у коментарі Новини.LIVE

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Демченко повідомив, що найактивнішим регіоном, де супротивник використовує диверсійні групи, є Сумська область. Також помічено операції диверсантів у Харківській області. На Чернігівщині активність цих груп нижча.

"Але не можна розслаблятися, тому що російські диверсанти викриваються також у Чернігівській області", — додав він.

Водночас для місцевого населення зберігається ризик, оскільки диверсанти вже неодноразово стріляли цивільними. За словами Демченка, влада рекомендує жителям залишити населені пункти, розташовані в межах 2-3 кілометрів від російського кордону.

"Як ми бачимо, не всі люди мають можливість або не хочуть їхати і продовжують проживати у своїх будинках", — зазначив він.

Нагадаємо, що у Семенівській громаді Чернігівської області вчора, 10 січня, російська диверсійно-розвідувальна група зайшла на територію України. Ворожими бійцями розстріляли цивільного чоловіка у його власному автомобілі.

Крім того, ворог активізував діяльність диверсійно-розвідувальних груп у Сумській та Харківській областях.