Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow У ДПСУ заявили про загрозу ворожих ДРГ для мешканців прикордонних областей arrow

У ДПСУ заявили про загрозу ворожих ДРГ для мешканців прикордонних областей

29 січня 2024 16:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У ДПСУ заявили про загрозу ворожих ДРГ для мешканців прикордонних областей
Спікер Держприкордонслужби України Андрій Демченко. Фото: ДПСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Спікер Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив про загрозу ворожих ДРГ у прикордонних областях нашої країни. У зв'язку з цим влада закликає місцевих жителів евакуюватися в безпечніші місця.

Про це Демченко повідомив у коментарі Новини.LIVE

Читайте також:

Загроза ворожих ДРГ у прикордонних областях України

Демченко повідомив, що найактивнішим регіоном, де супротивник використовує диверсійні групи, є Сумська область. Також помічено операції диверсантів у Харківській області. На Чернігівщині активність цих груп нижча.

"Але не можна розслаблятися, тому що російські диверсанти викриваються також у Чернігівській області", — додав він.

Водночас для місцевого населення зберігається ризик, оскільки диверсанти вже неодноразово стріляли цивільними. За словами Демченка, влада рекомендує жителям залишити населені пункти, розташовані в межах 2-3 кілометрів від російського кордону.

"Як ми бачимо, не всі люди мають можливість або не хочуть їхати і продовжують проживати у своїх будинках", — зазначив він.

Нагадаємо, що у Семенівській громаді Чернігівської області вчора, 10 січня, російська диверсійно-розвідувальна група зайшла на територію України. Ворожими бійцями розстріляли цивільного чоловіка у його власному автомобілі.

Крім того, ворог активізував діяльність диверсійно-розвідувальних груп у Сумській та Харківській областях.

кордон
евакуація
диверсія
окупанти
війна в Україні
Росія
ДПСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі