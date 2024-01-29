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В ГПСУ заявили об угрозе вражеских ДРГ для жителей пограничных областей

29 января 2024 16:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В ГПСУ заявили об угрозе вражеских ДРГ для жителей пограничных областей
Спикер Госпограслужбы Украины Андрей Демченко. Фото: ГПСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Спикер Госпограслужбы Украины Андрей Демченко заявил об угрозе вражеских ДРГ в пограничных областях нашей страны. В связи с этим, власти призывают местных жителей эвакуироваться в более безопасные места.

Об этом Демченко сообщил в комментарии Новини. LIVE

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Демченко сообщил, что самым активным регионом, где противник использует диверсионные группы, является Сумская область. Также замечены операции диверсантов в Харьковской области. В Черниговской области активность этих групп ниже.

"Но нельзя расслабляться, потому что российские диверсанты разоблачаются также в Черниговской области" — добавил он.

В то же время для местного населения сохраняется риск, поскольку диверсанты уже неоднократно стреляли по гражданским. По словам Демченко, что власти рекомендуют жителям покинуть населенные пункты, расположенные в пределах 2-3 километров от российской границы.

"Как мы видим, не все люди имеют возможность или не хотят уезжать и продолжают проживать в своих домах", — указал он.

Напомним, что в Семеновской громаде Черниговской области 10 января российская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Украины. Вражескими бойцами был расстрелян гражданский мужчина в его собственном автомобиле.

Кроме того, враг активизировал деятельность диверсионно-разведывательных групп в Сумской и Харьковской областях.

граница
эвакуация
диверсия
оккупанты
война в Украине
Россия
ГПСУ

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