У ДПСУ показали зворушливі емоції українських воїнів після повернення з полону

Повернення українських полонених. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Україна повернула додому 207 захисників з російського полону вчора, 31 січня. Серед них є воїни Нацгвардії, ЗСУ, Нацполіції та ДПСУ.

Зворушливі кадри повернення публікує ДПСУ.

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На відео автобус з обміняними військовими повертається додому. Їх радо зустрічають і вітають на українській землі.

Захисники не можуть приховувати емоції на обличчях і розповідають, що дуже чекали повернення в Україну.

"Свобода — це щастя, яке людина не усвідомлює, поки не втратить", — сказав один з бійців.

"Досі не віриться, що ми потрапили додому з того пекла. Ця подія дуже неочікувана й довгождана", — поділився інший військовий.

Українські воїни наголошують, що не треба забувати, що багато полонених досі залишаються у Росії.

Їм дали змогу зателефонувати рідним і повідомити про своє повернення: "Привіт, мамо, я повернувся!", "Я ж казав, що я повернувся, а як інакше".

Нагадаємо, що 31 січня Україна провела з Росією черговий обмін військовополоненими. Додому повернулися ще 207 бійців ЗСУ, серед них — захисники Маріуполя.

Також ми писали, що стало відомо, кого вдалося повернути додому під час обміну полоненими. Наймолодшому серед них скоро виповниться 21, а найстаршому вже виповнився 61 рік.