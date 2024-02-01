Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow У ДПСУ показали зворушливі емоції українських воїнів після повернення з полону arrow

У ДПСУ показали зворушливі емоції українських воїнів після повернення з полону

1 лютого 2024 10:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У ДПСУ показали зворушливі емоції українських воїнів після повернення з полону
Повернення українських полонених. Фото: Telegram/Володимир Зеленський
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Україна повернула додому 207 захисників з російського полону вчора, 31 січня. Серед них є воїни Нацгвардії, ЗСУ, Нацполіції та ДПСУ.

Зворушливі кадри повернення публікує ДПСУ.

Читайте також:

Повернення українських бійців з полону 31 січня

На відео автобус з обміняними військовими повертається додому. Їх радо зустрічають і вітають на українській землі.

Захисники не можуть приховувати емоції на обличчях і розповідають, що дуже чекали повернення в Україну. 

"Свобода — це щастя, яке людина не усвідомлює, поки не втратить", — сказав один з бійців.

"Досі не віриться, що ми потрапили додому з того пекла. Ця подія дуже неочікувана й довгождана", — поділився інший військовий.

Українські воїни наголошують, що не треба забувати, що багато полонених досі залишаються у Росії. 

Їм дали змогу зателефонувати рідним і повідомити про своє повернення: "Привіт, мамо, я повернувся!", "Я ж казав, що я повернувся, а як інакше".

Нагадаємо, що 31 січня Україна провела з Росією черговий обмін військовополоненими. Додому повернулися ще 207 бійців ЗСУ, серед них — захисники Маріуполя. 

Також ми писали, що стало відомо, кого вдалося повернути додому під час обміну полоненими. Наймолодшому серед них скоро виповниться 21, а найстаршому вже виповнився 61 рік.

Україна
полонені
війна в Україні
ДПСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі