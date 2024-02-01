В ГПСУ показали трогательные эмоции украинских воинов после возвращении из плена

Возвращение украинских пленных. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Украина вернула домой 207 защитников из российского плена вчера, 31 января. Среди них воины Нацгвардии, ВСУ, Нацполиции и ГНСУ.

Трогательные кадры возвращения публикует ГПСУ.

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На видео автобус с обмененными военными возвращается домой. Их с радостью встречают и поздравляют на украинской земле.

Защитники не могут скрывать эмоции на лице и рассказывают, что очень ждали возвращения в Украину.

"Свобода — это счастье, которое человек не осознает, пока не потеряет", — сказал один из бойцов.

"До сих пор не верится, что мы попали домой из того ада. Это событие очень неожиданное и долгожданное", — поделился другой военный.

Украинские воины подчеркивают, что не надо забывать, что многие пленные до сих пор остаются в России.

Им дали возможность позвонить родным и сообщить о своем возвращении: "Привет, мама, я вернулся!" , "Я же говорил, что я вернулся, а как иначе".

Напомним, что 31 января Украина провела с Россией очередной обмен военнопленными. Домой вернулись еще 207 бойцов ВСУ, среди них — защитники Мариуполя.

Также мы писали, что стало известно, кого удалось вернуть домой при обмене пленными. Самому младшему в скором времени исполнится 21, а самому старшему уже исполнился 61 год.