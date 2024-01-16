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В Давосе спрогнозировали ход войны в Украине на ближайшие годы

16 января 2024 18:06
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Давосе спрогнозировали ход войны в Украине на ближайшие годы
Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ближайшие два года ситуация в Украине может пройти через различные стадии, подверженные влиянию мировой финансовой и политической обстановки. В частности есть три ключевые геополитические зоны, по состоянию на сегодняшний день.

Об этом говорится в отчете Всемирного экономического форума в Давосе.

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Как говорится в докладе Всемирного экономического форума, существуют три ключевые геополитические зоны сегодня: конфликт в Украине, напряженность вокруг Тайваня и противостояние между Израилем и Газой. Любые изменения в этих регионах могут оказать глобальное воздействие.

В доклад также отмечается, что в течение двух лет конфликт в Украине может как обостряться, так и замораживаться. Несмотря на санкции, Россия продолжает получать доходы от продажи энергоресурсов и товаров, что может усилиться при расширении конфликта на Ближнем Востоке.

Ключевые факторы, влияющие на ход войны в Украине:

  • Снижение поддержки со стороны США и Европы может затруднить укрепление связей Украины с Западом;
  • Россия продолжает извлекать выгоду из своих энергоресурсов и экспорта, вопреки санкциям;
  • При эскалации конфликта ожидается использование обычного вооружения, а не ядерного, однако конфликт может распространиться на другие страны;
  • Война может перейти в периодический конфликт, продолжающийся на протяжении многих лет или даже десятилетий.

Доклад также указывает на трудность прогнозирования постконфликтных сценариев как для Украины, так и для России, с возможностью "перезамораживания" конфликта на длительный срок.

Напомним, что одной из составляющих Формулы мира для Украины экологическая безопасность. Боевые действия, спровоцированные российскими захватчиками, нанесли ущерб экологии по всему миру.

Кроме того, Пенни Прицкер, спецпредставитель США и миллиардер, на днях посетила Киев. Во время дискуссионной панели "Украинский дом" в Давосе она поделилась тремя вещами, на которые следует обратить внимание инвесторам и правительствам стран по отношению к Украине.

ВСУ
Давос
военные
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Россия
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