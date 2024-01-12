У Чехії школяр втік з дому аби "воювати за Україну"

Польський прикордонник. Фото: Прикордонна служба Польщі

У Чехії 15-річний школяр втік з дому аби поїхати воювати за Україну. Його затримала польська прикордонна поліція.

Про це пише Seznamzpravy.

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Увечері 11 січня польська прикордонна поліція затримала 15-річного хлопця з Острави, який прямував до України.

Відомо, що з дому хлопець пішов ще у середу, 10 січня, але у школі не з'явився. Батьки повідомили про зникнення сина у поліцію і надали його опис.

Згодом чеські правоохоронці передали його дані польській поліції, які несуть службу у відділенні в чеському місті Хотебуз. Вони встановили місцезнаходження телефону хлопця і з'ясували, що він перебуває в польському місті Перемишль, що неподалік від кордону з Україною.

З'ясувалося, що школяр ще вдома зібрав свій закордонний паспорт, щоб поїхати в Україну воювати проти російських агресорів.

Він встигнув перетнути польсько-український кордон, але завдяки міжнародній співпраці юнака доставили назад до Польщі. Наразі він вже має бути в чеській Остраві.

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Також ми писали, що український блогер Олександр Волошин прокоментував заклик військових йти інфлюєнсерам до територіального центру комплектування. Він виступив проти цього.