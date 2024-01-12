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У Чехії школяр втік з дому аби "воювати за Україну"

12 січня 2024 13:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Чехії школяр втік з дому аби "воювати за Україну"
Польський прикордонник. Фото: Прикордонна служба Польщі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Чехії 15-річний школяр втік з дому аби поїхати воювати за Україну. Його затримала польська прикордонна поліція.

Про це пише Seznamzpravy.

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Увечері 11 січня польська прикордонна поліція затримала 15-річного хлопця з Острави, який прямував до України.

Відомо, що з дому хлопець пішов ще у середу, 10 січня, але у школі не з'явився. Батьки повідомили про зникнення сина у поліцію і надали його опис. 

Згодом чеські правоохоронці передали його дані польській поліції, які несуть службу у відділенні в чеському місті Хотебуз. Вони встановили місцезнаходження телефону хлопця і з'ясували, що він перебуває в польському місті Перемишль, що неподалік від кордону з Україною.

З'ясувалося, що школяр ще вдома зібрав свій закордонний паспорт, щоб поїхати в Україну воювати проти російських агресорів.

Він встигнув перетнути польсько-український кордон, але завдяки міжнародній співпраці юнака доставили назад до Польщі. Наразі він вже має бути в чеській Остраві.

Нагадаємо, що ведучі проєкту Центру протидії дезінформації при РНБО та "Укрінформу" "Про війну" — заступник керівника ЦПД, лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко та офіцер управління 12 бригади "Азов" НГУ Дмитро "Дипломат" заявили, що українські блогери та інфлюєнсери повинні піти в територіальний центр комплектування та пройти військово-лікарську комісію, адже їм варто показати людям власний приклад. Зокрема, йдеться про Мішу Лебігу.

Також ми писали, що український блогер Олександр Волошин прокоментував заклик військових йти інфлюєнсерам до територіального центру комплектування. Він виступив проти цього.

Чехія
втеча
школярі
війна в Україні

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