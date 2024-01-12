В Чехии школьник сбежал из дома, чтобы "воевать за Украину"

Польский пограничник. Фото: Пограничная служба Польши

В Чехии 15-летний школьник скрылся из дома, чтобы уехать воевать за Украину. Его задержала польская пограничная полиция.

Об этом пишет Seznamzpravy.

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Вечером 11 января польская пограничная полиция задержала 15-летнего парня из Остравы, направлявшегося в Украину.

Известно, что из дома парень ушел в среду, 10 января, но в школе не появился. Родители сообщили об исчезновении сына в полицию и предоставили его описание.

Впоследствии чешские правоохранители передали данные польской полиции, которые несут службу в отделении в чешском городе Хотебуз. Они установили местонахождение телефона парня и выяснили, что он находится в польском городе Перемышль, недалеко от границы с Украиной.

Выяснилось, что школьник еще дома собрал свой загранпаспорт, чтобы уехать в Украину воевать против российских агрессоров.

Он успел пересечь польско-украинскую границу, но благодаря международному сотрудничеству молодого человека доставили обратно в Польшу. Сейчас он уже должен быть в чешской Остраве.

Напомним, что ведущие проекта Центра противодействия дезинформации при СНБО и "Укринформе" "О войне" — заместитель руководителя ЦПИ, лейтенант ВСУ Андрей Коваленко и офицер управления 12 бригады "Азов" НГУ Дмитрий "Дипломат" заявили, что украинские блоггеры и инфлюэнсеры должны идти в территориальный центр комплектования и пройти военно-врачебную комиссию, ведь им следует показать людям собственный пример. В частности, речь идет о Мише Лебиге.

Также мы писали, что украинский блогер Александр Волошин прокомментировал призыв военных идти инфлюенсерам в территориальный центр комплектования. Он выступил против этого.