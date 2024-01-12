В Чехии школьник сбежал из дома, чтобы "воевать за Украину"
В Чехии 15-летний школьник скрылся из дома, чтобы уехать воевать за Украину. Его задержала польская пограничная полиция.
Об этом пишет Seznamzpravy.
Чешский школьник хотел воевать за Украину
Вечером 11 января польская пограничная полиция задержала 15-летнего парня из Остравы, направлявшегося в Украину.
Известно, что из дома парень ушел в среду, 10 января, но в школе не появился. Родители сообщили об исчезновении сына в полицию и предоставили его описание.
Впоследствии чешские правоохранители передали данные польской полиции, которые несут службу в отделении в чешском городе Хотебуз. Они установили местонахождение телефона парня и выяснили, что он находится в польском городе Перемышль, недалеко от границы с Украиной.
Выяснилось, что школьник еще дома собрал свой загранпаспорт, чтобы уехать в Украину воевать против российских агрессоров.
Он успел пересечь польско-украинскую границу, но благодаря международному сотрудничеству молодого человека доставили обратно в Польшу. Сейчас он уже должен быть в чешской Остраве.
Напомним, что ведущие проекта Центра противодействия дезинформации при СНБО и "Укринформе" "О войне" — заместитель руководителя ЦПИ, лейтенант ВСУ Андрей Коваленко и офицер управления 12 бригады "Азов" НГУ Дмитрий "Дипломат" заявили, что украинские блоггеры и инфлюэнсеры должны идти в территориальный центр комплектования и пройти военно-врачебную комиссию, ведь им следует показать людям собственный пример. В частности, речь идет о Мише Лебиге.
Также мы писали, что украинский блогер Александр Волошин прокомментировал призыв военных идти инфлюенсерам в территориальный центр комплектования. Он выступил против этого.
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